Азербайджан прилагает усилия для развития МТК Север-Юг - Алиев

Азербайджан является активным участником международного транспортного коридора «Север-Юг» и создает необходимую инфраструктуру для его развития, заявил президент страны Ильхам Алиев в четверг на азербайджано-итальянском бизнес-форуме в Баку.
«Азербайджан является активным участником транспортного коридора «Север-Юг». Мы вкладываем большие средства в этот проект - на территории Азербайджана создается необходимая инфраструктура. В настоящее время коридор функционирует, и через территорию нашей страны грузы свободно перевозятся. В перспективе, в результате вложения дополнительных инвестиций в соседних странах, возможности этого коридора еще больше увеличатся», - отметил И.Алиев.
Президент Алиев также напомнил, что с вводом в октябре 2017 года в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс через территорию Азербайджана открылся "кратчайший путь из Азии в Европу и в обратном направлении".
«Если традиционная грузоперевозка морским путем занимала 30-35 дней, то посредством БТК грузы доставляются из Азии в Европу за две недели. Наглядно видно, что транспортировка грузов этим маршрутом растет изо дня в день, и данный коридор превратится в очень надежную транспортную артерию», - подчеркнул И.Алиев.
Глава государства также указал на то, что в мае текущего года в Азербайджане был введен в эксплуатацию самый крупный на Каспии морской порт, мощность которого составляет 15 млн тонн в год. «В будущем этот показатель будет доведен до 25 млн тонн в год. Также Азербайджан обладает самым большим торговым флотом в Каспийском бассейне, в грузоперевозках на Каспии задействовано свыше 200 судов", - отметил он.
И.Алиев также сообщил, что за 15 лет в стране проложено 15 тыс. км автомобильных дорог.
В качестве основных преимуществ МТК "Север-Юг" (в том числе - перед морским маршрутом через Суэцкий канал) называются как минимум двукратное сокращение расстояния и уменьшение стоимости перевозок (например, контейнеров из Германии и Финляндии в Индию). Южная часть коридора обеспечивает выход на ряд направлений, в том числе обеспечивает прямое железнодорожное сообщение с Ираном через Казахстан, Узбекистан и Туркмению с Ираном, либо через Азербайджан с выходом через пограничную станцию Астара или через Азербайджан и Армению с выходом на Джульфу.
Н.Аббасова
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