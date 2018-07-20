Глава МВД Италии намерен создать общеевропейский альянс партий, чтобы победить на выборах в Европарламент

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что хотел бы объединить ряд европейских партий и получить большинство на грядущих выборах в Европарламент, которые намечены на май 2019 года.

"Я хочу объединить партии, который получат большинство в Европарламенте. Речь идет о партиях из Австрии, Нидерландов, Швеции, Франции, Германии и партий из каждой страны ЕС", - сказал он в интервью газете "Вашингтон пост".

М.Сальвини отметил, что выборы в Европарламент 2019 года будут иметь "фундаментальное" значение.

"Мы рассчитываем на другую Европу, в которой каждая страна-член ЕС будет свободно принимать решения относительно своей экономической политики", - добавил министр.

На вопрос журналиста о том, хотел бы М.Сальвини, чтобы Италия вышла из ЕС, он ответил: "Нет". "Мы работаем над тем, чтобы изменить Европу изнутри. Мы работаем, чтобы изменить экономическое, политическое, налоговое и сельскохозяйственное направление политики", - добавил политик.

Министр внутренних дел Италии вновь отметил важность решения одной из наиболее острых проблем - миграционной. М.Сальвини заявил, что его страна принимает у себя слишком много мигрантов.

"За последние четыре года мы приняли 654 тыс. мигрантов, которые добирались до Европы по морю. Многие получили статус беженца", - подчеркнул он.

"Конечная цель заключается не в том, чтобы распределять мигрантов между разными европейскими странами, а в том, чтобы не допускать, чтобы они уезжали из Африки и приезжали в Европу", - сказал М.Сальвини.

Он также заявил, что одобряет жесткую миграционную политику президента США Дональда Трампа. По его словам, американский лидер сдерживает обещания, которые он давал в ходе предвыборной кампании.

Так, будучи кандидатом в президенты Д.Трамп не раз заявлял о намерении возвести стену на границе с Мексикой для предотвращения незаконной иммиграции. Он называл строительство стены "вопросом национальной безопасности".

М.Сальвини, также занимающий пост вице-премьера Италии, - лидера Партии "Лига", добившейся больших успехов ранее в 2018 году на итальянских парламентских выборах. В итоге "Лига" сформировала правящую коалицию с движением "Пять звезд". Обе партии - сравнительно новые силы на итальянской политической арене. Их лидеры регулярно критикуют ЕС в нынешнем его виде, считая, что Брюссель своей деятельностью ущемляет интересы народов Европы.