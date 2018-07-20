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Карабахский конфликт 20.07.2018 13:27

На оккупированных территориях Азербайджана незаконно работают около 180 иностранных компаний - Алиева

На оккупированных территориях Азербайджана незаконную экономическую деятельность осуществляют 177 иностранных компаний, заявила первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.

"Я хотела бы привлечь ваше внимание к незаконной экономической деятельности иностранных компаний в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана. Нами выявлена незаконная деятельность на оккупированных азербайджанских территориях 177 иностранных компаний", - сказала М.Алиева в пятницу в Баку, принимая участников заседания Совета глав МВД стран-членов СНГ.

По ее словам, кроме этого, 710 иностранных граждан находятся на оккупированных территориях.

"Нагорный Карабах – неотъемлемая часть Азербайджана, территориальная целостность Азербайджана признана мировым сообществом. Поэтому такая незаконная деятельность является грубым нарушением нашего законодательства", - отметила она.

М.Алиева добавила, что в последние годы зафиксированы факты культивации наркотиков на оккупированных территориях и их последующего трафика. "Это, безусловно, вызывает серьезное беспокойство. Правительство Азербайджана предпринимает и будет проводить в будущем меры, направленные на пресечение незаконной деятельности иностранных компаний и граждан на наших территориях. Конечно, мы получаем поддержку от Интерпола. Я благодарна вам за совместную работу в этом направлению и надеюсь, что это успешное сотрудничество будет продолжено в будущем", - подчеркнула первый вице-президент Азербайджана.

А.Азизов

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Тэги: КАРАБАХ, КОМПАНИИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]