На оккупированных территориях Азербайджана незаконно работают около 180 иностранных компаний - Алиева

На оккупированных территориях Азербайджана незаконную экономическую деятельность осуществляют 177 иностранных компаний, заявила первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.

"Я хотела бы привлечь ваше внимание к незаконной экономической деятельности иностранных компаний в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана. Нами выявлена незаконная деятельность на оккупированных азербайджанских территориях 177 иностранных компаний", - сказала М.Алиева в пятницу в Баку, принимая участников заседания Совета глав МВД стран-членов СНГ.

По ее словам, кроме этого, 710 иностранных граждан находятся на оккупированных территориях.

"Нагорный Карабах – неотъемлемая часть Азербайджана, территориальная целостность Азербайджана признана мировым сообществом. Поэтому такая незаконная деятельность является грубым нарушением нашего законодательства", - отметила она.

М.Алиева добавила, что в последние годы зафиксированы факты культивации наркотиков на оккупированных территориях и их последующего трафика. "Это, безусловно, вызывает серьезное беспокойство. Правительство Азербайджана предпринимает и будет проводить в будущем меры, направленные на пресечение незаконной деятельности иностранных компаний и граждан на наших территориях. Конечно, мы получаем поддержку от Интерпола. Я благодарна вам за совместную работу в этом направлению и надеюсь, что это успешное сотрудничество будет продолжено в будущем", - подчеркнула первый вице-президент Азербайджана.

А.Азизов