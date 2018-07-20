Рабочая группа стран Центральной Азии и США 23 июля в Ташкенте обсудит вопросы безопасности и борьбы с терроризмом

Очередное заседание Рабочей группы по безопасности формата сотрудничества "Страны Центральной Азии - США" ("С5+1") состоится 23 июля в Ташкенте, сообщила в пятницу пресс-служба МИД Узбекистана.
"Представители Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и США обсудят актуальные вопросы региональной безопасности, борьбы с терроризмом и противодействия насильственному экстремизму", - говорится в сообщении.
Первая встреча глав внешнеполитических ведомств США, Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Туркменистана в формате "С5+1" состоялась в ноябре 2015 года в Самарканде.
Тогда была принята совместная декларация о партнерстве и сотрудничестве, которая стала основой взаимодействия пяти республик региона с США. В декларации было заявлено об углублении сотрудничества по широкому спектру проблем, включая торговлю людьми, незаконный оборот наркотиков, поддержку безопасности и стабильности в Афганистане.
Вторая встреча в этом формате состоялась в Вашингтоне в августе 2016 года.
Алиев рассчитывает на Макрона в карабахском урегулировании
Алиев и Макрон провели переговоры в Париже
Пашинян заявил о готовности вести переговоры с президентом Алиевым по Карабаху, но опять выдвигает предусловия
Суда турецкой Palmali задержаны в портах Ростова-на-Дону и Азова из-за нарушений - Росморречфлот
Запасы зерновых в мире снижаются, но цены не растут из-за опасений торговых войн
Группа "Аэрофлот" увеличила перевозки в июне на 11,4%, за полгода - на 8,2%
CAS дисквалифицировал российского легкоатлета Копейкина на четыре года
13 человек погибли в результате крушения прогулочного катера в США
Члены семей зарубежных болельщиков смогут бесплатно получить российскую визу - Путин
Азерсу получит 22 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Агдаша
ГААД получит более 7 млн манатов на реконструкцию 12-км участка автодороги от Баку до границы с Россией
Суд в США обязал воссоединить детей нелегальных иммигрантов с семьями
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Nar обеспечил жителей высокогорной деревни мобильной связью
Компания Bakcell поддержала проведение Летней Школы «Автобус Знаний - 2018»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений