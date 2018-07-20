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Регион 20.07.2018 18:05

Рабочая группа стран Центральной Азии и США 23 июля в Ташкенте обсудит вопросы безопасности и борьбы с терроризмом

Очередное заседание Рабочей группы по безопасности формата сотрудничества "Страны Центральной Азии - США" ("С5+1") состоится 23 июля в Ташкенте, сообщила в пятницу пресс-служба МИД Узбекистана.

"Представители Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и США обсудят актуальные вопросы региональной безопасности, борьбы с терроризмом и противодействия насильственному экстремизму", - говорится в сообщении.

Первая встреча глав внешнеполитических ведомств США, Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Туркменистана в формате "С5+1" состоялась в ноябре 2015 года в Самарканде.

Тогда была принята совместная декларация о партнерстве и сотрудничестве, которая стала основой взаимодействия пяти республик региона с США. В декларации было заявлено об углублении сотрудничества по широкому спектру проблем, включая торговлю людьми, незаконный оборот наркотиков, поддержку безопасности и стабильности в Афганистане.

Вторая встреча в этом формате состоялась в Вашингтоне в августе 2016 года.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ЦЕНТРАЗИЯ, США, БЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]