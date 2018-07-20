Snam/Enagаs/Fluxys подписали соглашение о покупке оператора ГТС Греции Desfa

Консорциум европейских компаний в составе итальянской Snam (60%), испанской Enagas (20%) и бельгийской Fluxys (20%) подписал соглашение греческим фондом по продаже активов (HRADF) и греческой Hellenic Petroleum о покупке 66% в национальном операторе газотранспортной инфраструктуры Греции Desfa, сообщает Fluxys.

Ранее сообщалось, что консорциум победил в тендере на приватизацию этого пакета за 535 млн евро.

Закрытие сделки ожидается до конца года, что зависит, в числе прочих факторов, от завершения реорганизации, в результате которой HRADF и Hellenic Petroleum должны стать прямыми акционерами Desfa (сейчас принадлежит греческой же Depa) - и от процесса сертификации Desfa по режиму разделения собственности греческим регулятором.

Desfa является собственником и оператором 1500 км газопроводов высокого давления, а также регазификационного СПГ-терминала в Ревитхусса (Revithoussa).

"Греция является важным перекрестком для диверсификации поставок газа, а также открытия новых маршрутов поставки газа в Европу и может дополнительно развиваться как газовый хаб для юго-восточной Европы", - отмечает Fluxys.

"Благодаря поддержке трех европейских инфраструктурных компаний - Snam, Enagas и Fluxys - Desfa сможет полностью использовать свою стратегическую позицию в Средиземноморье", - говорится в пресс-релизе. Консорциум также будет продвигать инновационное использование и новые источники природного газа в Греции.

"Наш консорциум сможет передать технические и операционные возможности Desfa, чтобы развивать новое использование газа, такого как сжатый природный газ (КПГ) для автомобилей и сжиженный природный газ (СПГ) для грузовиков и судов, внедрять возобновляемые газы, например, биометан, чтобы существенно снизить уровень загрязнений", - приводятся в сообщении слова главы Fluxys Паскаля де Бюка (Рascal De Buck).

Как сообщалось, за пакет Desfa также боролся консорциум в составе Regasificadora del Noroeste S.A., Reganosa Asset Investments S.L.U., S.N.T.G.N. Transgaz S.A. и ЕБРР.

Первый тендер по продаже 66% DESFA прошел еще в июне 2013 года. Его выиграла "Государственная нефтяная компания Азербайджана" (ГНКАР, SOCAR), предложившая 400 млн евро. Однако в ноябре 2016 года сделка была разорвана - Еврокомиссия запретила продажу контрольного пакета DESFA, потребовав уменьшить пакет SOCAR до 49%, а власти Греции отказались снизить цену на пакет акций.

Общая протяженность Трансадриатического газопровода (TAP) составляет 878 км, из которых 550 км пройдет через северную часть Греции, 215 км - через территорию Албании, 105 км - через Адриатическое море и 8 км - по территории Италии. Проект предназначен для транспортировки природного газа с месторождения Шах-Дениз в рамках "Стадии-2" его разработки через Грецию и Албанию в Западную Европу. Совладельцы проекта - ГНКАР (20%), BP (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagas (16%) и Axpo (5%).

"Газпром" также изучал возможность продления газопровода "Турецкий поток" через территорию Греции.