Суда турецкой Palmali задержаны в портах Ростова-на-Дону и Азова из-за нарушений - Росморречфлот

Три грузовых судна компании-оператора Palmali (Турция) задержаны в акватории морских портов Азова и Ростова-на-Дону за различные нарушения, говорится в сообщении Росморречфлота.
В частности, в морпорту Азова 20 мая задержан теплоход Riroil-5, в морпорту Ростова-на-Дону - 4 июня теплоход Riroil-3 и 30 июня - Mirjalal Pashaev. Все суда плавают под флагом Мальты, часть экипажа составляют граждане РФ.
Проведенные инспекциями госпортконтроля осмотры на этих судах выявили ряд нарушений, в том числе нарушение требований конвенции Международной организации труда от 2006 года "О труде в морском судоходстве" - невыплата заработной платы членам экипажа. В этой связи капитаны двух портов отказали судам в выдаче разрешения на выход из порта до устранения несоответствий требованиям международных конвенций.
Представители органов прокуратуры и управления внутренних дел на транспорте проинформированы о данной ситуации.
Ранее сообщалось, что пять моряков стоящего в порту Азова судна Riroil-5 объявили голодовку из-за долгов по зарплате. Сумма долга морякам составляет порядка $100 тыс.
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