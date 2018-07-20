Palmali Group планирует за 2 недели погасить задолженность по зарплате моряков 4 судов, находящихся на рейде в Ростове

Руководство судоходной компании Palmali Group (головной офис в Стамбуле, Турция) планирует в течение двух недель погасить задолженность по заработной плате моряков четырех судов, находящихся на рейде порта Ростова-на-Дону, сообщил вице-президент компании Рауф Алиев.
«В отношении погашения задолженности по заработной плате плавсоставу на судах «Риройл - 2», «Риройл -3», «Риройл -5» и «Адриатик маринер», находящихся на рейде порта Ростов-на-Дону, компания прилагает все усилия для устранения создавшейся задолженности в ближайшие две недели», - сказал Р.Алиев, слова которого приводит компания.
По его словам, задержка в выплате заработной платы вызвана сложностями со стороны иностранных банков, в связи с глобальными санкциями в отношении Российской Федерации. «Так, выплата заработной платы со стороны компании задерживается по различным причинам иностранным банком на длительный срок, с так называемой проверкой конечного получателя. Компания Palmali имеет возможность незамедлительно закрыть вопрос по заработной плате по приходу вышеуказанных судов в порт Стамбул», - отметил он.
Р.Алиев уже прибыл в Россию для того, чтобы лично решить вопрос с моряками, 23 июля он планирует прилететь в Ростов и встретиться с экипажем корабля.
Ранее Росморречфлот распространил сообщение, что три грузовых судна компании-оператора Palmali задержаны в акватории морских портов Азова и Ростова-на-Дону за различные нарушения.
Проведенные инспекциями госпортконтроля осмотры на этих судах выявили ряд нарушений, в том числе нарушение требований конвенции Международной организации труда от 2006 года "О труде в морском судоходстве" - невыплата заработной платы членам экипажа. В этой связи капитаны двух портов отказали судам в выдаче разрешения на выход из порта до устранения несоответствий требованиям международных конвенций.
А.Азизов
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