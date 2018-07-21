Прокуратура в Германии предъявила обвинения мужчине, напавшему на пассажиров автобуса в Любеке

Прокуратура германского города Любек в субботу предъявила обвинения мужчине, ранившему накануне ножом 10 пассажиров автобуса, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".
Прокуратура обвиняет нападавшего в покушении на убийство, нанесении тяжких телесных повреждений и поджоге.
В пятницу в Любеке (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн) 34-летний мужчина напал с ножом на пассажиров городского автобуса. В результате ранения получили 10 человек, трое из них - серьезные. Мужчина также пытался поджечь автобус.
Нападавшего задержали на месте происшествия и поместили под стражу.
Агентство отмечает, что у нападавшего двойное гражданство - Ирана и Германии. По словам прокурора города Любек Уллы Хингст, нападавший не разговаривает со следователями, мотивы нападения неизвестны. Отец нападавшего рассказал германским СМИ, что у его сына есть психологические проблемы.
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