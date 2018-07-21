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Дальнее зарубежье 21.07.2018 16:39

Прокуратура в Германии предъявила обвинения мужчине, напавшему на пассажиров автобуса в Любеке

Прокуратура германского города Любек в субботу предъявила обвинения мужчине, ранившему накануне ножом 10 пассажиров автобуса, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".

Прокуратура обвиняет нападавшего в покушении на убийство, нанесении тяжких телесных повреждений и поджоге.

В пятницу в Любеке (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн) 34-летний мужчина напал с ножом на пассажиров городского автобуса. В результате ранения получили 10 человек, трое из них - серьезные. Мужчина также пытался поджечь автобус.

Нападавшего задержали на месте происшествия и поместили под стражу.

Агентство отмечает, что у нападавшего двойное гражданство - Ирана и Германии. По словам прокурора города Любек Уллы Хингст, нападавший не разговаривает со следователями, мотивы нападения неизвестны. Отец нападавшего рассказал германским СМИ, что у его сына есть психологические проблемы.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, НАПАДЕНИЕ, АВТОБУС, ОБВИНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]