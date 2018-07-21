Специалисты в костюмах химзащиты ищут следы нервно-паралитического вещества "Новичок" в общественных туалетах, установленных в одном из парков Солсбери, сообщает в субботу телеканал "Скай ньюс".
Специалисты работают в парке "Сады королевы Елизаветы", они начали работать еще в пятницу, в субботу поиски продолжаются.
Как отмечает телеканал, эксперты работают в защитных костюмах и противогазах.
Территория возле туалетов оцеплена, работа специалистов, по данным телеканала, может продлиться весь день.
Журналист "Скай ньюс" Лиза Доун отмечает, что парк, предположительно, был одним из мест, которое посещали Чарли Роули и Дон Стерджес, пострадавшие, по мнению британского следствия, от отравления "Новичком".
30 июня в городе Эймсбери Ч.Роули и Д.Стерджесс были обнаружены в бессознательном состоянии в результате воздействия на них неизвестного вещества. Пострадавшие в критическом состоянии были доставлены в больницу города Солсбери. Затем женщина скончалась. Мужчину в минувшую пятницу выписали из больницы.
Позднее британская полиция сообщила, что пара получила отравление якобы в результате воздействия на них отравляющего вещества "Новичок", от которого, по утверждению Лондона, в марте в Солсбери пострадали бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Ответственность за случай со Скрипалями британские власти возложили на Россию. В Москве отвергают эти обвинения.
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