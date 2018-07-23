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Регион 23.07.2018 16:15

Турецкая полиция задержала более 40 подозреваемых в связях с ИГ

Антитеррористическая полиция Стамбула задержала 43 человека, которых подозревают в причастности к террористической группировке ИГ , сообщают в понедельник западные СМИ со ссылкой на заявление полиции.

Подозреваемых задержали в ходе нескольких спецопераций в Стамбуле.

В полиции сообщили, что задержанные являлись членами групп в социальных сетях, связанных с ИГ, и поддерживали контакт с террористами, воюющими в "горячих точках".

В Турции регулярно проводятся задержания лиц, подозреваемых в связях с ИГ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, ПОЛИЦИЯ, ИГ, ЗАДЕРЖАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]