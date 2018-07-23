Турецкая полиция задержала более 40 подозреваемых в связях с ИГ

Антитеррористическая полиция Стамбула задержала 43 человека, которых подозревают в причастности к террористической группировке ИГ , сообщают в понедельник западные СМИ со ссылкой на заявление полиции.

Подозреваемых задержали в ходе нескольких спецопераций в Стамбуле.

В полиции сообщили, что задержанные являлись членами групп в социальных сетях, связанных с ИГ, и поддерживали контакт с террористами, воюющими в "горячих точках".

В Турции регулярно проводятся задержания лиц, подозреваемых в связях с ИГ.