Турецкая полиция задержала более 40 подозреваемых в связях с ИГ

Антитеррористическая полиция Стамбула задержала 43 человека, которых подозревают в причастности к террористической группировке ИГ , сообщают в понедельник западные СМИ со ссылкой на заявление полиции.
Подозреваемых задержали в ходе нескольких спецопераций в Стамбуле.
В полиции сообщили, что задержанные являлись членами групп в социальных сетях, связанных с ИГ, и поддерживали контакт с террористами, воюющими в "горячих точках".
В Турции регулярно проводятся задержания лиц, подозреваемых в связях с ИГ.
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