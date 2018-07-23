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Оборона 23.07.2018 16:22

Баку и Анкара обсуждают совместные проекты по усилению боевых возможностей ВВС Азербайджана

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в понедельник в Баку обсудил на встрече с делегацией, возглавляемой генеральным директором компании Аэрокосмическая промышленность Турции Темелем Котилем, вопросы усиления боевых возможностей ВВС Азербайджана.

"В ходе встречи были обсуждены вопросы организации взаимных визитов экспертных групп в сфере авиации в рамках военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, проведения обмена опытом среди специалистов, военного образования и другие представляющие интерес вопросы", - сообщает Минобороны Азербайджана.

Кроме этого, стороны затронули также вопросы реализации различных программ. "В том числе совместных проектов по изучению и применению нового поколения боевых самолетов и вертолетов, способных усилить возможности Военно-воздушных сил Азербайджана", - подчеркивает оборонное ведомство.

А.Азизов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, ВВС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]