Баку и Анкара обсуждают совместные проекты по усилению боевых возможностей ВВС Азербайджана

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в понедельник в Баку обсудил на встрече с делегацией, возглавляемой генеральным директором компании Аэрокосмическая промышленность Турции Темелем Котилем, вопросы усиления боевых возможностей ВВС Азербайджана.
"В ходе встречи были обсуждены вопросы организации взаимных визитов экспертных групп в сфере авиации в рамках военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, проведения обмена опытом среди специалистов, военного образования и другие представляющие интерес вопросы", - сообщает Минобороны Азербайджана.
Кроме этого, стороны затронули также вопросы реализации различных программ. "В том числе совместных проектов по изучению и применению нового поколения боевых самолетов и вертолетов, способных усилить возможности Военно-воздушных сил Азербайджана", - подчеркивает оборонное ведомство.
А.Азизов
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