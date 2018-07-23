В Азербайджане планируют до 2021г построить 420 МВт мощностей в сфере альтернативной энергетики

Госагентство по альтернативным и возобновляемым источникам энергии (ГААВИЭ) планирует до 2021 года построить в Азербайджане станции общей мощностью 420 МВт.
Такие данные приводятся в мониторинге реализации в 2017 году «Стратегической дорожной карты по развитию в Азербайджане коммунальных услуг (электрической и тепловой энергии, воды и газа)», опубликованного Центром анализа экономических реформ и коммуникаций.
Согласно данным мониторинга, ГААВИЭ провело оценку различных видов альтернативной энергии, общий потенциал которой в Азербайджане оценивается в 5,54 тыс. МВт, и определило регионы, обладающие наиболее высоким потенциалом по возобновляемым и альтернативным источникам энергии.
«В период 2018-2020гг Агентство планирует осуществить строительство новых станций мощностью 420 МВт. С этой целью уже определены территории будущих станций, мощности и требуемый объем инвестиций», - отмечается в документе.
Кроме того, из данных мониторинга следует, что правительство Азербайджана в 2018–2020гг планирует изучить и возможности приватизации электрических станций. «В 2018 году со стороны соответствующих госорганов будут определены электростанции, которые могут быть в последствии приватизированы, а также активы стратегического значения, которые не подлежат приватизации. По результатам этого анализа до конца 2018 года должны быть подготовлены и представлены в правительство предложения по приватизации электростанций», - подчеркивается в документе.
Н.Аббасова
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