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ТЭК 23.07.2018 17:38

В Азербайджане планируют до 2021г построить 420 МВт мощностей в сфере альтернативной энергетики

Госагентство по альтернативным и возобновляемым источникам энергии (ГААВИЭ) планирует до 2021 года построить в Азербайджане станции общей мощностью 420 МВт.

Такие данные приводятся в мониторинге реализации в 2017 году «Стратегической дорожной карты по развитию в Азербайджане коммунальных услуг (электрической и тепловой энергии, воды и газа)», опубликованного Центром анализа экономических реформ и коммуникаций.

Согласно данным мониторинга, ГААВИЭ провело оценку различных видов альтернативной энергии, общий потенциал которой в Азербайджане оценивается в 5,54 тыс. МВт, и определило регионы, обладающие наиболее высоким потенциалом по возобновляемым и альтернативным источникам энергии.

«В период 2018-2020гг Агентство планирует осуществить строительство новых станций мощностью 420 МВт. С этой целью уже определены территории будущих станций, мощности и требуемый объем инвестиций», - отмечается в документе.

Кроме того, из данных мониторинга следует, что правительство Азербайджана в 2018–2020гг планирует изучить и возможности приватизации электрических станций. «В 2018 году со стороны соответствующих госорганов будут определены электростанции, которые могут быть в последствии приватизированы, а также активы стратегического значения, которые не подлежат приватизации. По результатам этого анализа до конца 2018 года должны быть подготовлены и представлены в правительство предложения по приватизации электростанций», - подчеркивается в документе.

Н.Аббасова

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Тэги: СТАНЦИИ, СТРОИТЕЛЬСТВО, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]