Власти Южной Кореи намерены сократить число пограничных постов и специального оборудования вдоль демилитаризованной зоны, что было предусмотрено апрельским межкорейским саммитом.

Сначала сокращение спецоборудования и погранпостов будет проведено в тестовом режиме, затем, в случае положительных результатов, эти меры будут продолжены "для того, чтобы превратить демилитаризованную зону в зону мира", сообщает во вторник Минобороны Южной Кореи.