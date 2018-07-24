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Дальнее зарубежье 24.07.2018 09:44

Американский постпред при ООН: США не верят, и не будут верить России

Соединенные Штаты относятся к России и российскому руководству с недоверием, и никогда не будут доверять Москве, заявил постпред США при ООН Никки Хейли.

"Мы не доверяем России, мы не доверяем (президенту - ИФ) Путину, и никогда не будем", - сказала она в интервью телеканалу CBN.

Она добавила: "Они никогда не станут нашими друзьями, Это факт".

Тем не менее, она признала, что встречи американского президента как с Северной Кореей, так и с Россией были необходимы, "это то, что должно были произойти", сказала дипломат.

Она пояснила: "Вы не сможете до конца понять другую сторону, если не будете с ней общаться".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ПОСТПРЕД, РОССИЯ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]