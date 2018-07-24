Американский постпред при ООН: США не верят, и не будут верить России

Соединенные Штаты относятся к России и российскому руководству с недоверием, и никогда не будут доверять Москве, заявил постпред США при ООН Никки Хейли.
"Мы не доверяем России, мы не доверяем (президенту - ИФ) Путину, и никогда не будем", - сказала она в интервью телеканалу CBN.
Она добавила: "Они никогда не станут нашими друзьями, Это факт".
Тем не менее, она признала, что встречи американского президента как с Северной Кореей, так и с Россией были необходимы, "это то, что должно были произойти", сказала дипломат.
Она пояснила: "Вы не сможете до конца понять другую сторону, если не будете с ней общаться".
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