Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили вопросы энергосотрудничества эффективного использования ж/д Баку-Тбилиси-Карс

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил, что на встрече с турецким коллегой Мовлудом Чавушоглу во вторник в Баку обсуждал вопрос эффективного использования железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

"Мы обсудили вопрос совместного эффективного использования железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Эта железная дорога стратегическая и для Азербайджана и Турции", - сказал Э.Мамедъяров.

Он отметил, что, в том числе обсуждались перевозки грузов по БТК в Афганистан. "Мы рассматриваем вопросы расширения перевозки грузов по этой железной дороге в Казахстан, Узбекистан и Афганистан. Что касается пассажироперевозок по БТК, то они могут начаться в этом году", - добавил министр.

По его словам, министр также обсудили вопросы энергетического сотрудничества между сторонами.

Ввод в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс состоялся 30 октября 2017 года.

На начальном этапе объем транспортировки грузов по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс предполагается на уровне 5 млн тонн в год, в дальнейшем ожидается рост объема грузоперевозок до 15-17 млн тонн грузов в год.

Проект строительства железной дороги БТК включал строительство железной дороги Карс-Ахалкалаки протяженностью 98 км, из которых 68 км - на территории Турции, 30 км - Грузии, а также реконструкцию в Грузии 183-километрового участка Ахалкалаки-Тбилиси. Строительство грузинской части финансировалось Азербайджаном, выделившим Грузии два льготных кредита на общую сумму $775 млн.