Биткойн вырос до $8 000 впервые с конца мая

Курс биткойна продолжает расти во вторник и превысил отметку в $8 тыс. впервые c конца мая, сообщает MarketWatch.
На 18:43 биткойн подорожал на 6,3%, до $8 188, по данным CoinDesk. По итогам минувшей недели биткойн подорожал на 16,5%, а с начала июля рост составляет 40%.
Благодаря увеличению стоимости биткойна совокупная стоимость всех криптовалют в мире снова приблизилась к $300 млрд, впервые за полтора месяца.
Подъем криптовалюты связывают с повышением интереса к ней со стороны финансового сектора и институциональных инвесторов.
При этом в конце прошлого года биткойн стоил почти $20 тыс.
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