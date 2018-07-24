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Финансы 24.07.2018 20:05

Биткойн вырос до $8 000 впервые с конца мая

Курс биткойна продолжает расти во вторник и превысил отметку в $8 тыс. впервые c конца мая, сообщает MarketWatch.

На 18:43 биткойн подорожал на 6,3%, до $8 188, по данным CoinDesk. По итогам минувшей недели биткойн подорожал на 16,5%, а с начала июля рост составляет 40%.

Благодаря увеличению стоимости биткойна совокупная стоимость всех криптовалют в мире снова приблизилась к $300 млрд, впервые за полтора месяца.

Подъем криптовалюты связывают с повышением интереса к ней со стороны финансового сектора и институциональных инвесторов.

При этом в конце прошлого года биткойн стоил почти $20 тыс.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КРИПТОВАЛЮТЫ, ТОРГИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]