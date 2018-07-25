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Дальнее зарубежье 25.07.2018 11:04

Почти 500 мигрантов спасены в Средиземном море у побережья Испании

Спасательные службы Испании за прошедшие сутки подобрали в Средиземном море около 500 незаконных мигрантов, которые пытались пересечь Гибралтарский пролив и море Альборан на 30 самодельных лодках, сообщает испанское Общество спасения на море.

Согласно данным Международной организации по миграции, с начала года около 18,7 тыс. мигрантов из Северной Африки смогли достичь побережья Испании. Значительная часть из них - из Мали, Гвинеи, Мавритании и Марокко.

С начала года при попытках добраться до Европы в западной части Средиземного моря погибли почти 1,5 тыс. человек.

В июне в странах ЕС разгорелись споры о ситуации с нелегальной миграцией на Средиземноморье. Многие члены Евросоюза требовали перераспределения квот, в то время как власти Германии планировали обязать незаконно-прибывших в Европу мигрантов оставаться в той стране, куда они прибыли и где зарегистрировались.

С такой позицией не согласны наиболее страдающие от потока мигрантов европейские страны, берега которых выходят на Средиземное море.

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Тэги: ИСПАНИЯ, МИГРАНТЫ, СПАСЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]