Почти 500 мигрантов спасены в Средиземном море у побережья Испании

Спасательные службы Испании за прошедшие сутки подобрали в Средиземном море около 500 незаконных мигрантов, которые пытались пересечь Гибралтарский пролив и море Альборан на 30 самодельных лодках, сообщает испанское Общество спасения на море.

Согласно данным Международной организации по миграции, с начала года около 18,7 тыс. мигрантов из Северной Африки смогли достичь побережья Испании. Значительная часть из них - из Мали, Гвинеи, Мавритании и Марокко.

С начала года при попытках добраться до Европы в западной части Средиземного моря погибли почти 1,5 тыс. человек.

В июне в странах ЕС разгорелись споры о ситуации с нелегальной миграцией на Средиземноморье. Многие члены Евросоюза требовали перераспределения квот, в то время как власти Германии планировали обязать незаконно-прибывших в Европу мигрантов оставаться в той стране, куда они прибыли и где зарегистрировались.

С такой позицией не согласны наиболее страдающие от потока мигрантов европейские страны, берега которых выходят на Средиземное море.