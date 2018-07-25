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Макроэкономика 25.07.2018 14:38

Среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2018-2022гг составит 4-6% в год - АКРА

Среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2018–2022 годах составит в среднем 4–6% в год, чему будет способствовать контрциклическая политика властей страны и тот факт, что курсовой шок перестал транслироваться в динамику ценообразования, считают аналитики российского рейтингового агентства АКРА.

"Регулятору удалось сдержать инфляцию, достигавшую двузначных значений в 2016 и 2017 годах. Инфляционный всплеск был обусловлен переоценкой валютного курса маната на фоне высокой зависимости экономики страны от импорта. По оценкам АКРА, в 2018–2022 годах инфляция составит 4–6%, чему будет способствовать контрциклическая политика властей и тот факт, что курсовой шок перестал транслироваться в динамику ценообразования", - отмечается в экономическом обзоре агентства по Азербайджану.

По прогнозам агентства, среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2018 году составит 6% после 12,9% по итогам 2017 года. В 2019 году среднегодовая инфляция замедлится до 5,9%, в 2020 году – до 5,6%, в 2021г – до 5,1%, в 2022 году – до 4,2%.

По оценкам АКРА, с начала 2018 года на уровень инфляции в наибольшей степени влияют фундаментальные факторы: инфляция в экономиках ключевых торговых партнеров страны, а также инфляционные ожидания и денежное предложение в Азербайджане. "Судя по всему, регулятор более не ожидает серьезных инфляционных всплесков: с начала года ставка рефинансирования ЦБ Азербайджана понижалась уже трижды (минус 5 п. п. в совокупности) и на середину июля составила 10% (коридор +/-2 п. п.)", - подчеркивает агентство.

Умеренный инфляционный фон должен способствовать дальнейшему росту реальных доходов населения и потенциальному оживлению кредитования реального сектора экономики, снижающегося с конца прошлого года.

"Однако, проблемы в азербайджанском банковском секторе - низкий уровень доверия населения к системе, резкое сокращение числа коммерческих банков, снижение инвестиций в основной капитал — могут затормозить развитие реального несырьевого сектора экономики. С учетом этого правительство было вынуждено ввести систему гарантирования (страхования) 100% вкладов населения, а также активизировать процесс реструктуризации Международного банка (МБА)", - отмечается в обзоре.

По прогнозам АКРА, ЦБА к 2023 году может снизить учетную ставку до 5%.

А.Азизов

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Тэги: АКРА, ИНФЛЯЦИЯ, РИСКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]