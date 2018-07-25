Эрдоган намерен обсудить с Путиным на саммите БРИКС ситуацию в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед тем, как отправиться на саммит БРИКС в Йоханнесбурге, заявил, что во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным "на полях" саммита намерен затронуть тему Сирии.
"Я планирую обсудить с президентом России тему Сирии, в частности, ситуацию в провинциях Деръа и Идлиб", - приводит Анатолийское агентство новостей слова президента, сказанные во время пресс-конференции в аэропорту Анкары.
По словам Р.Т.Эрдогана, Анкару устраивает развитие ситуации лишь в районе Африна, Джераблуса и эль-Баба. При этом обстановка в районах Манбиджа и Телль-Рифъата "идет не так, как хотелось бы", отметил президент.
Он также заявил, что ситуация в Сирии может кардинально измениться в любой момент, и подчеркнул, что Турция выступает за "прекращение атак в Сирии" и мир для сирийцев.
Накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что В.Путин 26 июля "на полях" саммита БРИКС в Йоханнесбурге проведет отдельную встречу с Р.Т.Эрдоганом, центральными темами которой станут взаимодействие двух стран в сирийском урегулировании и совместные проекты.
"Будет обсуждаться двусторонка (двустороннее сотрудничество - ИФ), энергетические проекты и конечно сотрудничество в сирийском урегулировании, в частности, дальнейшие шаги в астанинском формате", - сказал Ю.Ушаков журналистам во вторник.
Мониторинг ОБСЕ на госгранице Азербайджана и Армении прошел без инцидентов
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 90 раз - Минобороны Азербайджана
Чавушоглу подтвердил поддержку Турцией позиции Азербайджана по Карабаху
Банк МБА-Грузия преобразуется в небанковскую организацию
Курс манат/доллар на 26 июля - 1,7 манат/$1
Валютные резервы ЦБ Азербайджана к 2023г достигнут $8,5 млрд - АКРА
Анталья в 2018 году проведет лучший летний туристический сезон в своей истории
ФИФА назвала 10 номинантов на звание лучший игрок года
Азербайджан и Россия подпишут договор о сотрудничестве в области спорта
"Azerxalcha" получит 2 млн манатов на создание мастерской по производству ковров в Тертере
ГААД получит 7,5 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
В Азербайджане около 700 населенных пунктов не подлежат газификации
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению технической поддержки «HP 4 hour 24x7 Proactive Care SVC» сроком на 1 год
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению лицензий и технической поддержки для ИТ-оборудования «PaloAlto Networks PA-3020»
АО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению банкомата с функцией ресайклинга
Банк ВТБ (Азербайджан) принял участие в азербайджано-итальянском бизнес-форуме
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений