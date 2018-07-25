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Дальнее зарубежье 25.07.2018 17:02

Эрдоган намерен обсудить с Путиным на саммите БРИКС ситуацию в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед тем, как отправиться на саммит БРИКС в Йоханнесбурге, заявил, что во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным "на полях" саммита намерен затронуть тему Сирии.

"Я планирую обсудить с президентом России тему Сирии, в частности, ситуацию в провинциях Деръа и Идлиб", - приводит Анатолийское агентство новостей слова президента, сказанные во время пресс-конференции в аэропорту Анкары.

По словам Р.Т.Эрдогана, Анкару устраивает развитие ситуации лишь в районе Африна, Джераблуса и эль-Баба. При этом обстановка в районах Манбиджа и Телль-Рифъата "идет не так, как хотелось бы", отметил президент.

Он также заявил, что ситуация в Сирии может кардинально измениться в любой момент, и подчеркнул, что Турция выступает за "прекращение атак в Сирии" и мир для сирийцев.

Накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что В.Путин 26 июля "на полях" саммита БРИКС в Йоханнесбурге проведет отдельную встречу с Р.Т.Эрдоганом, центральными темами которой станут взаимодействие двух стран в сирийском урегулировании и совместные проекты.

"Будет обсуждаться двусторонка (двустороннее сотрудничество - ИФ), энергетические проекты и конечно сотрудничество в сирийском урегулировании, в частности, дальнейшие шаги в астанинском формате", - сказал Ю.Ушаков журналистам во вторник.

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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