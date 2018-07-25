"Узбектелеком" подписал соглашение о поставках Афганистану услуг доступа в интернет

Узбекистан будет поставлять Афганистану услуги доступа в интернет, сообщает в среду пресс-служба телекоммуникационная компания АК "Узбектелеком".

В сообщении отмечается, что поставки услуг по предоставлению доступа будут осуществляться в сотрудничестве узбекской компании с афганским телекоммуникационным оператором Afghan Wireless (AWCC). По итогам переговоров компании подписали меморандум о сотрудничестве.

"На встрече были подписаны меморандум о сотрудничестве и соглашение на строительство нового международного приграничного стыка сетей АК "Узбектелеком" и компании AWCC на международном приграничном переходе Узбекистан/Афганистан", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Данное соглашение даст возможность экспортировать услуги доступа в международную сеть Интернет в Афганистан", - отмечается в пресс-релизе.

Акционерная компания "Узбектелеком" - крупнейший телекоммуникационный оператор Узбекистана.

Узбекистан активно сотрудничает с Афганистаном в транспортной, энергетической и других сферах. По данным министерства внешней торговли Узбекистана, по итогам 2017 года двусторонний товарооборот с Афганистаном увеличился на 19% и составил $617,1 млн, за пять месяцев 2018 года вырос на 15% до $286,7 млн.