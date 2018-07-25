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Дальнее зарубежье 25.07.2018 17:43

"Узбектелеком" подписал соглашение о поставках Афганистану услуг доступа в интернет

Узбекистан будет поставлять Афганистану услуги доступа в интернет, сообщает в среду пресс-служба телекоммуникационная компания АК "Узбектелеком".

В сообщении отмечается, что поставки услуг по предоставлению доступа будут осуществляться в сотрудничестве узбекской компании с афганским телекоммуникационным оператором Afghan Wireless (AWCC). По итогам переговоров компании подписали меморандум о сотрудничестве.

"На встрече были подписаны меморандум о сотрудничестве и соглашение на строительство нового международного приграничного стыка сетей АК "Узбектелеком" и компании AWCC на международном приграничном переходе Узбекистан/Афганистан", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Данное соглашение даст возможность экспортировать услуги доступа в международную сеть Интернет в Афганистан", - отмечается в пресс-релизе.

Акционерная компания "Узбектелеком" - крупнейший телекоммуникационный оператор Узбекистана.

Узбекистан активно сотрудничает с Афганистаном в транспортной, энергетической и других сферах. По данным министерства внешней торговли Узбекистана, по итогам 2017 года двусторонний товарооборот с Афганистаном увеличился на 19% и составил $617,1 млн, за пять месяцев 2018 года вырос на 15% до $286,7 млн.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, АФГАНИСТАН, ИНТЕРНЕТ, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]