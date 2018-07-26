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СНГ 26.07.2018 15:27

Оппозиция бойкотирует заседания парламента Молдавии и считает, что правящее большинство превратилось в "машину для голосования"

Депутаты всех фракций парламента Молдавии, за исключением парламентского большинства, бойкотируют последние заседания весенне-летней сессии.

Как передает корреспондент "Интерфакса" из парламента Молдавии, представители левой и правой оппозиции покинули зал заседаний в знак протеста против действий правящей коалиции.

Депутаты фракции Партии социалистов (ПСРМ) выразили возмущение тем, что депутаты парламентского большинства отказались включать в повестку дня предложения оппозиции.

Председатель ПСРМ Зинаида Гречаная сказала на заседании парламента в четверг, что "парламентское большинство не поддерживает ни одно предложение оппозиции по повестке дня".

"При этом парламентское большинство на последних 100 метрах включает в повестку дня очень важные вопросы. Эти очень комплексные законопроекты нельзя принимать таким образом, в такой спешке. Это делается для того, чтобы не было ясно, что именно принимает парламент, и какие будут последствия", - считает она.

Депутат также раскритиковала предложенную налоговую реформу, отметив, что "подобные процессы следует начинать в начале мандата парламента, а не в конце, чтобы было время для правильного внедрения изменений".

"Парламентское большинство является машиной для голосования. Они поступают так, как им говорит руководство Демократической партии", - сказала З.Гречаная.

Парламентское большинство отказалось поддерживать инициативы и других оппозиционных партий. В частности, депутаты Либеральной партии предложили заслушать министра юстиции Викторию Ифтоди по поводу дела о краже миллиарда долларов из банковской системы. Фракция Либерально-демократической партии просила исключить пакет законодательных поправок о налоговой реформе, поскольку "законопроекты содержат большое количество нарушений, были подготовлены в спешке и депутаты не успели с ними ознакомиться".

Так как парламентское большинство отказалось включить в повестку дня предложения оппозиции, все депутаты, не входящие в состав большинства, покинули заседание. Таким образом, парламентское большинство будет принимать законы без обсуждения и традиционных споров с оппозицией. Сессия заканчивается в пятницу, 27 июля. На два дня в повестку дня пленарного заседания включено около ста вопросов.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ПАРЛАМЕНТ, ОППОЗИЦИЯ, ДЕМАРШ


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