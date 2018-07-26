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Регион 26.07.2018 17:24

Задержан предполагаемый сообщник убийцы посла РФ в Турции - СМИ

В Турции арестовали бывшего сотрудника полиции в рамках расследования дела об убийстве российского посла Андрея Карлова в 2016 году, сообщает в четверг газета "Хюрриет" со ссылкой на местные СМИ.

Задержанного, по данным газеты, зовут Уфук Г, экс-полицейского подозревают в том, что он был сообщником стрелявшего в посла Мевлюта Мерта Алтынташа.

По данным СМИ, М.М.Алтынташ и Уфук Г. состояли в одной ячейке движения FETO и вместе ходили на встречи организации.

Нападение на А.Карлова произошло 19 декабря 2016 года во время его выступления на открытии фотовыставки, организованной совместными усилиями посольства России в Анкаре и муниципалитета столичного района Чанкая.

Российский дипломат скончался от полученных ранений.

Стрелявший в посла М.М.Алтынташ был убит в ходе полицейской операции.

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, УБИЙСТВО, РАССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]