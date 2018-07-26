Задержан предполагаемый сообщник убийцы посла РФ в Турции - СМИ

В Турции арестовали бывшего сотрудника полиции в рамках расследования дела об убийстве российского посла Андрея Карлова в 2016 году, сообщает в четверг газета "Хюрриет" со ссылкой на местные СМИ.

Задержанного, по данным газеты, зовут Уфук Г, экс-полицейского подозревают в том, что он был сообщником стрелявшего в посла Мевлюта Мерта Алтынташа.

По данным СМИ, М.М.Алтынташ и Уфук Г. состояли в одной ячейке движения FETO и вместе ходили на встречи организации.

Нападение на А.Карлова произошло 19 декабря 2016 года во время его выступления на открытии фотовыставки, организованной совместными усилиями посольства России в Анкаре и муниципалитета столичного района Чанкая.

Российский дипломат скончался от полученных ранений.

Стрелявший в посла М.М.Алтынташ был убит в ходе полицейской операции.