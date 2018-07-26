Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9944 RUR   0.0271 GBR   2.2444 TRY   0.3542

Цена на нефть

    $/bbl WTI   69.30 Brent   73.93

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 27° 39° Завтра 24° 34° 29 Июл 24° 36° 30 Июл 26° 35°

Дальнее зарубежье 26.07.2018 19:15

В Восточную Гуту доставлена гуманитарная помощь из Франции

Жители Восточной Гуты получили от Франции более 40 тонн гуманитарной помощи, сообщил представитель российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии Владимир Залозний.

"Сегодня в город Дума в Восточной Гуте доставлено 44 тонны гуманитарного груза, в том числе 530 коробок медикаментов, более 500 семейных наборов для кухни, более 3,8 тыс одеял, 465 палаток, а также комплект оборудования для мобильного госпиталя с целью проведения срочных операций", - заявил В.Залозний.

Он отметил, что гуманитарный груз доставлен представителями Сирийского Арабского красного полумесяца в сопровождении военнослужащих российской военной полиции.

Как сообщалось, 21 июля из Франции в Сирию самолетом Ан-124 "Руслан" Минобороны России было доставлено 44 тонны гуманитарного груза для оказания помощи гражданскому населению. Гумпомощь направлена в Сирию в соответствии с решением, принятым в Санкт-Петербурге 24 мая президентами России и Франции - о совместном проекте по оказанию гуманитарной помощи гражданскому населению Сирии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, СИРИЯ, ГУМПОМОЩЬ


Похожие новости


Сирийский Красный полумесяц и ООН начали доставлять гумпомощь из Франции в Восточную Гуту Глава МИД Франции выступает за участие России в работе над планом по решению сирийского кризиса Франция намерена поддерживать американцев в Сирии - Макрон Макрон считает, что странам коалиции следует остаться в Сирии после завершения войны с ИГ Асад отказался от французского ордена Почетного легиона Макрон обвинил Россию в подрыве усилий международного сообщества против применения химоружия сирийским режимом

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]