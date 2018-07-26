В Восточную Гуту доставлена гуманитарная помощь из Франции

Жители Восточной Гуты получили от Франции более 40 тонн гуманитарной помощи, сообщил представитель российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии Владимир Залозний.

"Сегодня в город Дума в Восточной Гуте доставлено 44 тонны гуманитарного груза, в том числе 530 коробок медикаментов, более 500 семейных наборов для кухни, более 3,8 тыс одеял, 465 палаток, а также комплект оборудования для мобильного госпиталя с целью проведения срочных операций", - заявил В.Залозний.

Он отметил, что гуманитарный груз доставлен представителями Сирийского Арабского красного полумесяца в сопровождении военнослужащих российской военной полиции.

Как сообщалось, 21 июля из Франции в Сирию самолетом Ан-124 "Руслан" Минобороны России было доставлено 44 тонны гуманитарного груза для оказания помощи гражданскому населению. Гумпомощь направлена в Сирию в соответствии с решением, принятым в Санкт-Петербурге 24 мая президентами России и Франции - о совместном проекте по оказанию гуманитарной помощи гражданскому населению Сирии.