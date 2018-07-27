Посольство США в Молдавии выразило "крайнее разочарование" принятием в Молдавии законодательства, которое, по мнению дипмиссии, "стимулирует воровство и коррупцию".
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте посольства в четверг вечером, через несколько часов после того, как парламент принял пакет законов о так называемой "малой налоговой реформе".
"Посольство Соединенных Штатов крайне разочаровано принятием законодательства, которое направлено на снижение способностей Молдавии пресекать отмывание денег. Закон о добровольном декларировании и налоговом стимулировании (названном и законом об амнистии капитала) узаконивает воровство и коррупцию, а также наносит ущерб деловой среде в Республике Молдова", - говорится в документе.
США считают, что "этот закон противоречит обязательствам, которые Молдавия взяла на себя".
"Такое мнение разделяют международные партнеры по развитию Молдавии. Граждане Молдавии уже пострадали в результате крупных финансовых преступлений. Преступников следовало бы наказать, а не поощрять их. Народ Молдавии заслуживает большего", - подчеркивается в сообщении посольства США.
Парламент Молдавии принял в четверг, без обсуждения, сразу в двух чтениях, радикальную налоговую реформу. За принятие документа проголосовало все 56 депутатов (из 101) правящей коалиции, которые присутствовали в зале заседаний. Все оппозиционные фракции бойкотировали заседание в знак протеста против того, что законы не обсуждались и были розданы депутатам в последний момент.
Пакет законов предусматривает комплекс мер по стимулированию предпринимательства, сокращению НДС для ряда отраслей экономики, снижение налога социального страхования. В то же время одно из нововведений предусматривает, что физические лица могут добровольно заявить о незадекларированном имуществе. Они должны будут указать источник дохода и уплатить сбор в размере 3% от стоимости имущества. Оппозиция и эксперты считают, что, таким образом, представители власти, причастные к краже миллиарда долларов из банковской системы, намерены узаконить украденные средства. Именно это положение подвергло критике посольство США в Молдавии.
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