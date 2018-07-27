Йеменские мятежники атаковали аэропорт Абу-Даби с помощью беспилотника - СМИ

Йеменские мятежники-хуситы осуществили удар по международному аэропорту Абу-Даби (ОАЭ), используя беспилотный летательный аппарат (БПЛА), сообщает в четверг межарабский телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на контролируемые хуситами СМИ.

По данным телеканала, речь идет о БПЛА "Самад-3", который трижды нанес удар по зданию аэропорта. Данных об ущербе или пострадавших не поступало.

Власти ОАЭ опровергли информацию об атаке хуситов, осуществленной с помощью дрона.

Тем не менее, ранее руководство аэропорта Абу-Даби сообщило в Twitter, что на его территории произошел инцидент, в котором было задействовано оборудование для перевозки грузов, однако это никак не повлияло на нормальное функционирование аэропорта. При этом в сообщении не уточнялось, что к инциденту был причастен БПЛА.