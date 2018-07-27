Власти Азербайджана готовят предложения по установке генераторов на стратегических и гособъектах для бесперебойного энергоснабжения - Минэнерго

Правительство Азербайджана готовит пакет предложений по установке генераторов на государственных и стратегических объектах для обеспечения их бесперебойного энергоснабжения, отмечается в сообщении Минэнерго Азербайджана.
"На основании поручение президента, специальная госкомиссия проводит анализ и подготовку предложений по установке генераторов на стратегических и государственных объектах", - отмечается в сообщении Минэнерго.
Как сообщалось, в ночь на 3 июля вышел из строя трансформатор на одной из подстанций Азербайджанской ТЭС. Основной причиной аварии, по первичным оценкам Минэнерго, стало размыкание на подстанции, что нарушило нормальную деятельность всей электростанции. По данным Минэнерго, эти проблемы были вызваны аномальной жарой и ростом потребления электроэнергии.
В результате было прекращено энергоснабжение 39 городов и районов Азербайджана, в том числе Баку. В данное время ведутся ремонтные работы на Азербайджанской ТЭС.
Однако, в вечерние часы 3 июля Баку и большая часть Азербайджана вновь остались без света. В настоящее время энергоснабжение в Азербайджане, в том числе в Баку, восстановлено на 100%.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил оснастить генераторами все больницы Азербайджана и станции Бакинского метрополитена. Соответствующее поручение глава государства дал по итогам совещания, проведенного в среду по ситуации в энергосистеме страны.
"Необходимо изучить вопрос оснащения всех стратегических объектов генераторами. В первую очередь, больниц и метрополитена. Несмотря на то, что министр здравоохранения доложил на совещании о том, что во всех больницах работают генераторы, по имеющейся у меня информации, это не соответствуют действительности. В некоторых больницах генераторы не работают - либо их нет, либо они не подключены или находятся в нерабочем состоянии", - отметил И.Алиев.
Глава государства поручил провести серьезную инспекцию этого вопроса и доложить о наличии во всех больницах страны генераторов в рабочем состоянии.
"Что касается метрополитена, то здесь генераторов нет вообще, что является весьма удручающим фактором", - подчеркнул И.Алиев.
Президент поручил подготовить предложения по оснащению всех станций метрополитена генераторами во избежание проблем при энергосбоях.
Распоряжением И.Алиева создана Госкомиссия для устранения последствий аварии на ТЭС, ее главой назначен первый вице-премьер страны.
А.Азизов
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