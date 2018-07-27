Узбекистан рассчитывает в 2018г привлечь почти $5 млрд иностранных инвестиций

В Узбекистане в 2018 году в рамках инвестиционных и инфраструктурных программ планируется реализовать 2,6 тыс. проектов и освоить более $6,85 млрд инвестиций, в том числе $4,9 млрд - иностранных, сообщают в пятницу СМИ республики по итогам совещания с участием президента страны Шавката Мирзиеева.
Из общего объема иностранных инвестиций $2,3 млрд приходится на кредиты международных финансовых организаций, $2,6 млрд - прямые инвестиции.
Глава государства на совещании указал на низкие темпы реализации проектов с привлечением иностранных инвестиций. Одной из основных причин этого Ш.Мирзиеев назвал практику задействования до 70% выделенных средств только к концу года. Зарубежные инвесторы выражают обоснованное недовольство этим явлением. Еще одна причина - кредитные ресурсы привлекаются не под тщательно проработанные проекты с готовой документацией, а из соображений "сперва получим средства, а там подумаем", отметил он.
"Следует отметить, чем медленнее осваиваются средства, тем сложнее будет привлекать инвестиции для реализации будущих проектов", - сказал Ш.Мирзиеев.
Президент поручил премьер-министру и вице-премьерам Узбекистана утвердить новые отраслевые графики для освоения основной части средств международных и иностранных финансовых организаций в августе-октябре и полного выполнения прогнозных показателей до конца года.
Он указал на необходимость устранить такие проблемы, как чрезмерная сложность процедур, связанных с реализацией инвестпроектов, их забюрократизированность.
На совещании было отмечено, что с этой целью недавно было принято постановление президента о привлечении средств международных и иностранных финансовых организаций, подготовке и экспертизе проектной документации.
Документом предусмотрено, что проекты с участием средств таких организаций будут осуществляться по совершенно новой системе. Так, внедрен порядок разработки стратегии сотрудничества с международными финансовыми институтами, на экспертизу затрачивается не 60, а 14 дней, тендерная документация и договоры, заключаемые по итогам тендеров, не будут проходить экспертизу.
Координация работы и контроль над проектами с участием международных и иностранных финансовых организаций полностью возложены на Госкомитет по инвестициям.
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