В селе Джоджуг Марджанлы введены в строй 15 теплиц и пчеловодческие хозяйств

Теплицы и пчеловодческие хозяйства введены в эксплуатацию в селе Джоджуг Марджанлы Джабраильского района, говорится в сообщении министерства экономики.

Проект реализован Минэкономики совместно с посольством Турции в Азербайджане.

«Площадь каждого из 15 тепличных хозяйств туннельного типа составляет 160 кв. метров. Теплицы оснащены капельной системой водоснабжения, а пользователи этих хозяйств получили семена, удобрения, пестициды, инструменты для ухода за растениями и оборудование. Кроме того, в течение трех месяцев для них будут проведены курсы по выращиванию овощной продукции и оказаны консультационные услуги», - отмечается в информации.

Кроме того, в рамках проекта каждая из 15 семей села Джоджуг Марджанлы получила 10 пчелиных семей. Каждое из пчелиных хозяйств оснащено 10 двухэтажными ящиками с 20 рамками, специальным оборудованием и материалами, и лекарственными препаратами.

«Первый этап данного проекта трудоустроит более 30 человек среди населения села», - подчеркивается в информации.

Министр экономики Шахин Мустафаев, выступая на церемонии ввода хозяйств в эксплуатацию, отметил, что в них будет выпускаться продукция под брендом «Cocuq Mercanli». Он также пригласил руководителей ассоциаций и предпринимателей принять участие в реализации проектов в селе Джоджуг Марджанлы.

«Минэкономики совместно с турецкой стороной продолжает реализацию проектов в селе Джоджуг Марджанлы. В частности, здесь началось строительство предприятия по производству сувениров. На предприятии будут функционировать производственный участок, выставочный зал. Ввод предприятия в эксплуатацию планируется в конце 2018 года. Производимая здесь продукция будет реализовываться также под брендом «Cocuq Mercanli»», - отмечается в информации.

Кроме того, в рамках другого азербайджано-турецкого проекта в селе начались работы по созданию животноводческого комплекса, рассчитанного на начальном этапе на 150 голов племенного скота.

Как сообщалось, более 190 азербайджанских семей вынужденных переселенцев изъявили желание вернуться в село Джоджуг Марджанлы. Нахождение под оккупацией ВС Армении стратегической высоты Ляля Тепе делало небезопасным проживание в селе Джоджуг Марджанлы, которое могло в любое время оказаться под обстрелом. После того, как в апреле прошлого года высота Ляля Тепе была взята азербайджанской армией, в селе появилась возможность для безопасного проживания.

Н.Аббасова