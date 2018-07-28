Суд в Ярославле арестовал восьмого сотрудника колонии по подозрению в избиении осужденного

Заволжский районный суд Ярославля рассмотрел ходатайство об аресте младшего инспектора ИК-1 Руслана Цветкова, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Суд постановил арестовать Р.Цветкова сроком на один месяц и 26 дней, до 20 сентября", - сказала пресс-секретарь Ярославского облсуда Наталия Сарбунова.

"Новая газета" 20 июля опубликовала видео пыток заключенного Евгения Макарова. На записи 18 сотрудников колонии пытают его, скованного наручниками. Попавший на видео инцидент с избиением заключенного колонии произошел 29 июня 2017 года. Публикация вызвала большой общественный резонанс.

Расследованием занимается центральный аппарат СКР. Шесть сотрудников колонии арестованы. Замначальник колонии Иван Калашников отправлен под домашний арест.