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СНГ 28.07.2018 16:39

Суд в Ярославле арестовал восьмого сотрудника колонии по подозрению в избиении осужденного

Заволжский районный суд Ярославля рассмотрел ходатайство об аресте младшего инспектора ИК-1 Руслана Цветкова, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Суд постановил арестовать Р.Цветкова сроком на один месяц и 26 дней, до 20 сентября", - сказала пресс-секретарь Ярославского облсуда Наталия Сарбунова.

"Новая газета" 20 июля опубликовала видео пыток заключенного Евгения Макарова. На записи 18 сотрудников колонии пытают его, скованного наручниками. Попавший на видео инцидент с избиением заключенного колонии произошел 29 июня 2017 года. Публикация вызвала большой общественный резонанс.

Расследованием занимается центральный аппарат СКР. Шесть сотрудников колонии арестованы. Замначальник колонии Иван Калашников отправлен под домашний арест.

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Тэги: РОССИЯ, ЯРОСЛАВЛЬ, СУД, ХОДАТАЙСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]