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Регион 28.07.2018 20:33

В Батуми спасли на море туристов из Франции и Саудовской Аравии

Сотрудники береговой спасательной службы Батуми в субботу спасли на море шесть иностранных туристов, сообщила служба по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии.

По информации ведомства, помощь потребовалась двум туристам из Саудовской Аравии - 35-летнему мужчине и его 10-летней дочери. Водный скутер, на котором они катались в море вдали от берега, перевернулся. На место прибыли спасатели, которые доставили мужчину с ребенком на берег.

Кроме того, спасатели вызволили из Черного моря четверых граждан Франции. Туристы катались на катере в пяти километрах от побережья. Внезапно судно вышло из строя, и французы не могли сами добраться до суши.

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Тэги: ГРУЗИЯ, МОРЕ, ТУРИСТЫ, СПАСЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]