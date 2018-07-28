В Батуми спасли на море туристов из Франции и Саудовской Аравии

Сотрудники береговой спасательной службы Батуми в субботу спасли на море шесть иностранных туристов, сообщила служба по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии.
По информации ведомства, помощь потребовалась двум туристам из Саудовской Аравии - 35-летнему мужчине и его 10-летней дочери. Водный скутер, на котором они катались в море вдали от берега, перевернулся. На место прибыли спасатели, которые доставили мужчину с ребенком на берег.
Кроме того, спасатели вызволили из Черного моря четверых граждан Франции. Туристы катались на катере в пяти километрах от побережья. Внезапно судно вышло из строя, и французы не могли сами добраться до суши.
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