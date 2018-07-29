Эрдоган заявляет, что сообщал Трампу о нежелании прекращать импорт иранского газа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предупреждал американское руководство о намерении Анкары продолжать покупать газ в Иране, сообщает в воскресенье агентство "Анадолу".
"Я говорил Обаме, и повторил Трампу, что Турция закупает у Ирана газ. Если остановить эти поставки, кто предоставит "голубое топливо" Турции?" - заявил Р.Т.Эрдоган.
Турецкий лидер отметил также, что Анкара не намерена поддерживать санкции Вашингтона в отношении Ирана.
Американская администрация, стремясь усилить экономическое давление на Иран, в последние месяцы пытается добиться от своих партнеров отказа от проектов по закупке иранских энергоносителей.
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