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Регион 29.07.2018 16:25

Эрдоган заявляет, что сообщал Трампу о нежелании прекращать импорт иранского газа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предупреждал американское руководство о намерении Анкары продолжать покупать газ в Иране, сообщает в воскресенье агентство "Анадолу".

"Я говорил Обаме, и повторил Трампу, что Турция закупает у Ирана газ. Если остановить эти поставки, кто предоставит "голубое топливо" Турции?" - заявил Р.Т.Эрдоган.

Турецкий лидер отметил также, что Анкара не намерена поддерживать санкции Вашингтона в отношении Ирана.

Американская администрация, стремясь усилить экономическое давление на Иран, в последние месяцы пытается добиться от своих партнеров отказа от проектов по закупке иранских энергоносителей.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, ИРАН, ГАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]