Эрдоган заявил о возможности присоединения Турции к БРИКС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время недавнего визита в Йоханнесбург на саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) заявил, что не возражал бы против вступления его страны в эту группу, пишет в воскресенье сайт турецкой газеты "Хюрриет".

"Если вы примете нас на эту платформу, то она превратится в БРИКСТ (BRICST)", - приводит газета выдержки из беседы турецкого лидера с журналистами, состоявшейся ранее на этой неделе.

"Хюрриет" отмечает, что, по словам Р.Т.Эрдогана, его предложение понравилось лидерам стран-участниц БРИКС.

"В особенности, Китай заявляет, что выступает за расширение. Я увидел, что все они обдумывают вопрос о включении других стран в свою платформу. Они не против этого", - сказал президент Турции.

Р.Т.Эрдоган подчеркнул, что "мы вместе с пятью этими странами входим в G20. Я надеюсь, что они примут нужные меры, чтобы мы смогли занять место в БРИКС". Лидер Турции пояснил, что это расширило бы возможности его страны в том, что касается развития экономики, инвестиций.

"Я считаю, что неправильно оставаться вне подобного рода объединений", - добавил Р.Т.Эрдоган.