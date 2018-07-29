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Регион 29.07.2018 19:44

Эрдоган заявил о возможности присоединения Турции к БРИКС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время недавнего визита в Йоханнесбург на саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) заявил, что не возражал бы против вступления его страны в эту группу, пишет в воскресенье сайт турецкой газеты "Хюрриет".

"Если вы примете нас на эту платформу, то она превратится в БРИКСТ (BRICST)", - приводит газета выдержки из беседы турецкого лидера с журналистами, состоявшейся ранее на этой неделе.

"Хюрриет" отмечает, что, по словам Р.Т.Эрдогана, его предложение понравилось лидерам стран-участниц БРИКС.

"В особенности, Китай заявляет, что выступает за расширение. Я увидел, что все они обдумывают вопрос о включении других стран в свою платформу. Они не против этого", - сказал президент Турции.

Р.Т.Эрдоган подчеркнул, что "мы вместе с пятью этими странами входим в G20. Я надеюсь, что они примут нужные меры, чтобы мы смогли занять место в БРИКС". Лидер Турции пояснил, что это расширило бы возможности его страны в том, что касается развития экономики, инвестиций.

"Я считаю, что неправильно оставаться вне подобного рода объединений", - добавил Р.Т.Эрдоган.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, БРИКС, ВСТУПЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]