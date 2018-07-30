Число фальшивых евро в еврозоне остается низким, чаще всего подделывают банкноты 20 и 50 евро

Европейский центральный банк (ЕЦБ) в первой половине 2018 года изъял из оборота 301 тыс. поддельных евробанкнот - на 17,1% меньше, чем в октябре-декабре 2017 года, сообщается в пресс-релизе Центробанка.
По сравнению с I полугодием прошлого года число фальшивых купюр в странах валютного блока сократилось на 9,1%.
Чаще всего продолжают подделывать купюры номиналом 20 евро и 50 евро, на них приходится 83% выявленных фальшивок. На третьем месте - банкнота достоинством в 100 евро, доля которой в подделках составляет 10,9%. Реже всего фальшивомонетчики интересуются купюрами 200 евро (доля - 0,8%).
"Вероятность получить поддельную купюру совсем не велика. Число фальшивок остается крайне низким по сравнению с количеством настоящих банкнот в обращении, которое стабильно увеличивалось темпами, превышающими рост ВВП", - отмечает ЕЦБ.
В 2017 году число евробанкнот в обращении выросло на 5,9%, а их стоимость - на 4%. Всего в еврозоне более 21 млрд купюр единой валюты совокупной стоимостью свыше 1,1 трлн евро.
По данным Бундесбанка, в I полугодии власти Германии изъяли 31,1 тыс. фальшивых купюр номиналом 1,8 млн евро. Количество поддельных евро уменьшилось на 6,2%.
"Статистически на каждые 10 тысяч человек приходится примерно семь фальшивых банкнот в год", - заявил член правления Бундесбанка Йоханнес Беерман.
В Германии чаще всего подделывают банкноты номиналом 50 евро, они составляют 72% всех фальшивок.
Вместе с тем в Эстонии за год увеличилось число выявленных подделок для купюр номиналом 50 и 100 евро. При этом поддельных монет в Эстонии было найдено на 20% меньше, чем годом ранее - то есть только в 39 случаях. Всего в январе-июне в стране были обнаружены 1 тыс. 159 поддельных банкнот евро, что на 912 купюр больше, чем годом ранее.
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