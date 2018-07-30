Премьер Греции посетил районы, пострадавшие от сильнейших за последние 100 лет пожаров

Глава правительства Греции Алексис Ципрас посетил населенные пункты, оказавшиеся неделей ранее в эпицентре пожаров, которые привели к многочисленным жертвам, сообщают в понедельник западные СМИ.

По данным изданий, А.Ципрас встретился с властями и пожарными в поселениях близ Афин, которые в наибольшей степени пострадали от огня.

О его визите не было объявлено заранее в целях предотвращения возможных протестных акций жителей этих районов. СМИ отмечают, что семьи погибших винят власти в том, что те не приняли незамедлительных мер по борьбе с огнем и по спасению людей.

В свою очередь, А.Ципрас заявил, что берет на себя политическую ответственность за произошедшую трагедию.

Число погибших в результате пожаров в настоящий момент по-прежнему составляет 91 человек, еще 25 числятся пропавшими без вести.

Пожары вспыхнули 23 июля в курортном районе Восточная Аттика, они считаются самыми страшными, начиная с 1900 года. Большинство жертв погибли в огне или от удушья, но часть утонула в море, где они пыталась спастись от огня.

Поиск пропавших продолжается по мере того, как огонь угасает в некоторых районах и куда спасатели могут получить доступ.

Министр гражданской обороны Греции Никос Тоскас ранее заявил, что наиболее вероятной причиной возникновения пожаров стал поджог.