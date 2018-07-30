Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9814 RUR   0.027 GBR   2.2276 TRY   0.3498

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.69 Brent   74.29

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 25° 40° Завтра 26° 37° 1 Авг 26° 37° 2 Авг 25° 33°

Дальнее зарубежье 30.07.2018 15:30

Премьер Греции посетил районы, пострадавшие от сильнейших за последние 100 лет пожаров

Глава правительства Греции Алексис Ципрас посетил населенные пункты, оказавшиеся неделей ранее в эпицентре пожаров, которые привели к многочисленным жертвам, сообщают в понедельник западные СМИ.

По данным изданий, А.Ципрас встретился с властями и пожарными в поселениях близ Афин, которые в наибольшей степени пострадали от огня.

О его визите не было объявлено заранее в целях предотвращения возможных протестных акций жителей этих районов. СМИ отмечают, что семьи погибших винят власти в том, что те не приняли незамедлительных мер по борьбе с огнем и по спасению людей.

В свою очередь, А.Ципрас заявил, что берет на себя политическую ответственность за произошедшую трагедию.

Число погибших в результате пожаров в настоящий момент по-прежнему составляет 91 человек, еще 25 числятся пропавшими без вести.

Пожары вспыхнули 23 июля в курортном районе Восточная Аттика, они считаются самыми страшными, начиная с 1900 года. Большинство жертв погибли в огне или от удушья, но часть утонула в море, где они пыталась спастись от огня.

Поиск пропавших продолжается по мере того, как огонь угасает в некоторых районах и куда спасатели могут получить доступ.

Министр гражданской обороны Греции Никос Тоскас ранее заявил, что наиболее вероятной причиной возникновения пожаров стал поджог.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРЕЦИЯ, ПРЕМЬЕР, ПОЖАРЫ


Похожие новости


Премьер Грузии вместе со студентами вылетел в Афины, воспользовавшись безвизовым режимом с ЕС Ципрас заявил, что ему стыдно за неспособность ЕС эффективно помогать мигрантам Кэмерон поддерживает позицию МВФ о необходимости списания греческих долгов Ципрас: сделка с ЕС - тяжелый, но единственный путь остаться в еврозоне Проблема Греции еще далека от решения, предупреждает Кэмерон Соглашение по Греции может быть достигнуто в субботу - итальянский премьер

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]