Сирийские военные продолжают наступление в провинции Эс-Сувайда, несмотря на захват террористами десятков заложников

Сирийские правительственные войска продолжают в понедельник наступление на позиции террористов из группировки ИГ в южной провинции Эс-Сувайда, сообщает государственное телевидение Сирии.

Источники, близкие к оппозиции, подтверждают, что военные операции в долине реки Ярмук действительно продолжаются.

Ранее поступили данные о похищении террористами в этом районе десятков мирных жителей. В ИГ заявляли, что могут освободить заложников в обмен на освобождение экстремистов из плена и на прекращение наступления.

Ранее СМИ сообщали, что боевики ИГ похитили как минимум 30 человек в сирийской провинции Эс-Сувайда. Среди 30 похищенных - 14 женщин и 16 несовершеннолетних. Четверым захваченным удалось бежать от боевиков, еще двух мирных жителей террористы убили, говорится в сообщении.