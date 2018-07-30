Сирийские военные продолжают наступление в провинции Эс-Сувайда, несмотря на захват террористами десятков заложников

Сирийские правительственные войска продолжают в понедельник наступление на позиции террористов из группировки ИГ в южной провинции Эс-Сувайда, сообщает государственное телевидение Сирии.
Источники, близкие к оппозиции, подтверждают, что военные операции в долине реки Ярмук действительно продолжаются.
Ранее поступили данные о похищении террористами в этом районе десятков мирных жителей. В ИГ заявляли, что могут освободить заложников в обмен на освобождение экстремистов из плена и на прекращение наступления.
Ранее СМИ сообщали, что боевики ИГ похитили как минимум 30 человек в сирийской провинции Эс-Сувайда. Среди 30 похищенных - 14 женщин и 16 несовершеннолетних. Четверым захваченным удалось бежать от боевиков, еще двух мирных жителей террористы убили, говорится в сообщении.
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