В Белом доме озабочены применением силы против участников антиправительственных акций в Никарагуа

США осуждают происходящее в Никарагуа насилие и нарушение прав человека со стороны властей в отношении людей, выступающих за преобразования в стране, говорится в заявлении Белого дома США.
"После неоднократных подстроенных выборов и манипуляций законом со стороны режима... граждане Никарагуа вышли на улицу с требованием провести демократические реформы. Эти требования были встречены беспорядочным применением насилия, что привело к гибели 350 человек, ранению тысяч протестующих и незаконным обвинениям сотен граждан в подготовке переворота и терроризме", - говорится в распространенном в понедельник заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс
"США поддерживают народ Никарагуа, включая членов Сандинистской партии, требующих демократических реформ и прекращения насилия", - отмечается в сообщении.
С апреля в Никарагуа проходят акции протеста против правительства президента Даниэля Ортеги, которого демонстранты обвиняют в установлении диктаторского режима.
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