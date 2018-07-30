В Белом доме озабочены применением силы против участников антиправительственных акций в Никарагуа

США осуждают происходящее в Никарагуа насилие и нарушение прав человека со стороны властей в отношении людей, выступающих за преобразования в стране, говорится в заявлении Белого дома США.

"После неоднократных подстроенных выборов и манипуляций законом со стороны режима... граждане Никарагуа вышли на улицу с требованием провести демократические реформы. Эти требования были встречены беспорядочным применением насилия, что привело к гибели 350 человек, ранению тысяч протестующих и незаконным обвинениям сотен граждан в подготовке переворота и терроризме", - говорится в распространенном в понедельник заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс

"США поддерживают народ Никарагуа, включая членов Сандинистской партии, требующих демократических реформ и прекращения насилия", - отмечается в сообщении.

С апреля в Никарагуа проходят акции протеста против правительства президента Даниэля Ортеги, которого демонстранты обвиняют в установлении диктаторского режима.