Разведка США считает, что КНДР строит новые межконтинентальные ракеты

Американские разведывательные службы выявили признаки того, что Северная Корея производит новые межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), способные достичь территории США, пишет газета "Вашингтон пост" со ссылкой на чиновников, знакомых с разведданными.

По их словам, производство новых ракет ведется на заводе в районе Санум-дон близ Пхеньяна, где создавались первые межконтинентальные баллистические ракеты КНДР, способные достичь побережья США.

Как сообщают источники, недавно полученные доказательства, включая фотографии со спутников, свидетельствуют, что КНДР ведет работу, по крайней мере, над одной или, возможно, двумя межконтинентальными баллистическими ракетами на жидком топливе.

Так, по версии американской разведки, на заводе в Санум-доне ведется работа над созданием, по меньшей мере, одной ракеты Хвасон-15, способной достичь побережья Соединенных Штатов.

"Мы видим, как они (сотрудники завода - ИФ) ходят на работу, также как и раньше", - отмечают источники.

Независимые эксперты, следящие за разработкой ракет, за последнюю неделю также сообщали о подозрительной активности на заводе в Санум-доне.

Спутниковые снимки показывают, что ежедневно к заводу приезжают грузовики и другие транспортные средства, что свидетельствует о том, что завод "совершенно точно не стоит без дела", пишет "Вашингтон пост".

Так, на снимке со спутника от 7 июля в районе завода можно увидеть тягач с красным прицепом, аналогичные которому ранее использовались ранее в КНДР для перевозки МБР. Однако для каких целей этот грузовик использовался в этом контексте - не ясно, уточняет издание.

В то же время, американские разведчики заявляют, что рабочие на станции запуска спутников "Соха" однозначно работают в рамках договоренностей Пхеньяна с Вашингтоном, занимаясь демонтажем установки по испытанию ракетных двигателей.

Разведданные были получены при мониторинге ядерных объектов и производств, связанных с созданием баллистических ракет, на фоне налаживающегося диалога КНДР с США и Южной Кореей, предполагающего полный отказ Пхеньяна от разработок ядерного вооружения и МБР.

При этом полученные данные не указывают на то, что Северная Корея занимается ядерными разработками, отмечают источники издания.

Полученная разведывательными агентствами США информация также указывает на то, что северокорейские официальные лица обсуждали возможность сокрытия данных о запасах ядерного вооружения и нескольких заводов по производству ракет, чтобы обмануть США и международных инспекторов. Согласно их стратегии, они готовились уничтожить порядка 20 ядерных боеголовок, сохранив в тайне существование еще несколько десятков.

Тем временем ряд американских официальных лиц и экспертов уточняют, что лидер КНДР Ким Чен Ын никогда публично не давал прямых обещаний по прекращению работы заводов, занимавшихся разработками ракет и обогащением урана.

"Северокорейцы никогда не давали обещаний отказаться от ядерной программы", - заверяет эксперт по КНДР из Центра морских исследований Кен Гаус. По его мнению, глупо считать, что Пхеньян откажется от этих разработок, особенно в самом начале переговорного процесса.

"Они считают, что ядерная программа обеспечивает семье Кима защиту от возможной попытки сместить режим в КНДР со стороны США", - заявил эксперт.

В то же время госсекретарь США Майк Помпео неделей ранее заявлял, что переговоры по разоружению с Северной Кореей продолжаются, и что усилия по демонтажу ядерного арсенала страны только начинаются. Он отверг предложения о том, что администрация США была обманута лидером КНДР.