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Дальнее зарубежье 30.06.2023 23:44

Глава ЦРУ заверил Нарышкина, что США непричастны к недавним событиям в РФ

Директор ЦРУ Уильям Бернс поговорил по телефону с главой СВР Сергеем Нарышкиным, заявил ему, что США не имеют отношения к недавней ситуации с группой "Вагнер" в России, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на осведомленные источники.

"Послание главы ЦРУ было таким: "США не причастны к этим событиям. Это внутреннее дело России", - информирует газета.

WSJ пишет, что беседа является контактом самого высокого уровня между сторонами с момента событий.

О чем еще общались Бернс и Нарышкин, не сообщается.

Издание отмечает, что президент США Джо Байден не раз выбирал Бернса в качестве переговорщика с РФ. Так, в ноябре 2021 года глава ЦРУ провел телефонный разговор президентом России Владимиром Путиным, а в ноябре 2022 - встретился с Нарышкиным в Анкаре.

Ранее на этой неделе Байден также заверил, что США и их союзники непричастны к ситуации с группой "Вагнер" в России.

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Тэги: США, РОССИЯ, РАЗВЕДКА, РАЗГОВОР


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