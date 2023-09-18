США вводят санкции против министерства разведки Ирана и экс-президента Ахмадинежада

Вашингтон вводит санкции в отношении министерства разведки Ирана и бывшего президента страны Махмуда Ахмадинежада за их предполагаемое участие в ошибочных задержаниях граждан США, заявил в понедельник президент Джо Байден.
"Сегодня мы вводим санкции в отношении бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада и иранского министерства разведки за их участие в неправомерных задержаниях", - говорится в заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.
В документе отмечается, что США продолжат принимать меры против Ирана за "провокационные действия в регионе".
В Белом доме отмечают, что объявили об этих санкциях на фоне проходящего в понедельник обмена заключенными между США и Ираном в Дохе.
Кроме того, Байден добавил, что "напоминает всем американцам о серьезных рисках, которые представляют поездки в Иран".
"Владельцам американских паспортов не следует туда ездить", - отметил президент США.
Ранее в понедельник "Аль-Джазира" со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщил, что самолет с пятью американскими гражданами вылетел из Тегерана в Катар в рамках достигнутой ранее договоренности Ирана и США по обмену заключенными.
Иранские заключенные, большинство из которых арестованы в США за нарушение американских санкций, также направились в Катар, а уже потом направятся в Иран. Ранее в понедельник двое из пяти иранских заключенных уже прибыли в аэропорт Дохи. При этом трое приняли решение после обмена не возвращаться в Иран.
Ранее в МИД Ирана заявили о выполнении основополагающего пункта требований для обмена - $6 млрд иранских активов, ранее замороженных в Южной Корее, отправлены в Катар, который выступает посредником в переговорах между Тегераном и Вашингтоном.
Администрация США согласилась не применять санкции в отношении иностранных банков за перевод этих активов.
Решение администрации подверглось критике со стороны ряда республиканцев, которые утверждают, что "сделка укрепит иранскую экономику в то время, когда Иран представляет растущую угрозу для США и союзников на Ближнем Востоке".
Ереван продолжает предъявлять территориальные претензии к Баку – МИД Азербайджана о действиях Армении в ЮНЕСКО
Баку и Тель-Авив обсудили сотрудничестве в сфере обороны
Китай в январе-августе увеличил добычу угля на 3,4%
Китай в июле обновил рекорд импорта газа по трубе, остался крупнейшим импортером СПГ в мире
Южная Корея в августе сократила импорт СПГ на 9%, с начала года - снижение на 2%
Литр пива на Октоберфесте в этом году подорожал до 13,75 евро
Более 53% населения Азербайджана верит в подписание мирного договора между Баку и Ереваном
ГААД получит 11 млн манатов на строительство дороги в Хачмазском районе
Структура Мелиорации и водного хозяйства направит почти 2 млн манатов на работы на р. Самур
Азерсу получит 12 млн манатов для начала работ по улучшению водоснабжения 9 сел Исмаиллинского района
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
«Nar» посетил школы Физули и Тертер в «День знаний»
Банк Республика порадовал детей, которые впервые пойдут в школу в Лачине
NEQSOL Holding объявляет о назначениях в стратегическом руководстве
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС