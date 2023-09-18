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Регион 18.09.2023 19:55

США вводят санкции против министерства разведки Ирана и экс-президента Ахмадинежада

Вашингтон вводит санкции в отношении министерства разведки Ирана и бывшего президента страны Махмуда Ахмадинежада за их предполагаемое участие в ошибочных задержаниях граждан США, заявил в понедельник президент Джо Байден.

"Сегодня мы вводим санкции в отношении бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада и иранского министерства разведки за их участие в неправомерных задержаниях", - говорится в заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.

В документе отмечается, что США продолжат принимать меры против Ирана за "провокационные действия в регионе".

В Белом доме отмечают, что объявили об этих санкциях на фоне проходящего в понедельник обмена заключенными между США и Ираном в Дохе.

Кроме того, Байден добавил, что "напоминает всем американцам о серьезных рисках, которые представляют поездки в Иран".

"Владельцам американских паспортов не следует туда ездить", - отметил президент США.

Ранее в понедельник "Аль-Джазира" со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщил, что самолет с пятью американскими гражданами вылетел из Тегерана в Катар в рамках достигнутой ранее договоренности Ирана и США по обмену заключенными.

Иранские заключенные, большинство из которых арестованы в США за нарушение американских санкций, также направились в Катар, а уже потом направятся в Иран. Ранее в понедельник двое из пяти иранских заключенных уже прибыли в аэропорт Дохи. При этом трое приняли решение после обмена не возвращаться в Иран.

Ранее в МИД Ирана заявили о выполнении основополагающего пункта требований для обмена - $6 млрд иранских активов, ранее замороженных в Южной Корее, отправлены в Катар, который выступает посредником в переговорах между Тегераном и Вашингтоном.

Администрация США согласилась не применять санкции в отношении иностранных банков за перевод этих активов.

Решение администрации подверглось критике со стороны ряда республиканцев, которые утверждают, что "сделка укрепит иранскую экономику в то время, когда Иран представляет растущую угрозу для США и союзников на Ближнем Востоке".

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Тэги: США, ИРАН, РАЗВЕДКА, САНКЦИИ


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