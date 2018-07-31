Власти Китая призвали ветеранов ВС не выносить недовольство своим положением на улицы

Ветеранам вооруженных сил Китая следует в установленном порядке обращаться с жалобами в министерство, а не выражать недовольство посредством демонстраций и митингов, завил замминистра по делам ветераном КНР Фан Юнсян.
"Мы надеемся, что все будут сообщать о своих проблемах рационально и умеренно, получая взамен даже лучшее, чем ожидалось, решение вопроса, что они будут воздерживаться от радикальных высказываний, чтобы их не использовали другие люди в своих недобросовестных интересах", - сказал чиновник на пресс-конференции, посвященной отмечаемой 1 августа 91-й годовщине образования Народно-освободительной армии Китая (НОАК).
Он добавил: "Мы выступаем против использования экстремистских методов демонстрации недовольства или же подачи коллективных петиций, надеемся, что все ветераны уважают закон".
Министерство по делам ветеранов было создано на сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший орган государственной власти Китая) в 2018 году.
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