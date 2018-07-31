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Дальнее зарубежье 31.07.2018 11:14

Власти Китая призвали ветеранов ВС не выносить недовольство своим положением на улицы

Ветеранам вооруженных сил Китая следует в установленном порядке обращаться с жалобами в министерство, а не выражать недовольство посредством демонстраций и митингов, завил замминистра по делам ветераном КНР Фан Юнсян.

"Мы надеемся, что все будут сообщать о своих проблемах рационально и умеренно, получая взамен даже лучшее, чем ожидалось, решение вопроса, что они будут воздерживаться от радикальных высказываний, чтобы их не использовали другие люди в своих недобросовестных интересах", - сказал чиновник на пресс-конференции, посвященной отмечаемой 1 августа 91-й годовщине образования Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Он добавил: "Мы выступаем против использования экстремистских методов демонстрации недовольства или же подачи коллективных петиций, надеемся, что все ветераны уважают закон".

Министерство по делам ветеранов было создано на сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший орган государственной власти Китая) в 2018 году.

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Тэги: КИТАЙ, МИНИСТЕРСТВО, ВЕТЕРАНЫ, ПРИЗЫВ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]