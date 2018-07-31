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СНГ 31.07.2018 11:40

В Узбекистане принят закон, наделивший Верховный суд исключительным правом признавать организации экстремистскими

Закон "О противодействии экстремизму", подписанный накануне президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, опубликован во вторник в официальных СМИ.

В документе указано, что он вступит в силу по истечении трех месяцев со дня его официального опубликования.

Закон был принят 12 июня 2018 года Законодательной (нижней) палатой парламента и одобрен Сенатом 29 марта.

Как сообщили "Интерфаксу" в информационной службе сената, целью закона является регулирование отношений в области противодействия экстремизму.

"Представленный закон направлен на обеспечение безопасности личности, общества и государства, защиту конституционного строя, территориальной целостности Узбекистана, сохранение мира, межнационального и межрелигиозного согласия между гражданами", - отметили в информслужбе.

Там напомнили, что при разработке закона учитывался опыт зарубежных стран. В нем предусмотрены основные понятия, принципы и направления противодействия экстремизму, круг и гарантии органов, ведущих борьбу против экстремизма, а также ответственность за осуществление экстремистской деятельности.

"В законе в качестве приоритетного направления противодействия экстремизму делается ударение на его предотвращение и формирование среди населения непримиримого отношения к экстремизму, а также на его профилактику", - отметили в сенате.

При этом там обратили внимание на то, что в рамках закона признание организации экстремистской и ее ликвидация осуществляются только Верховным судом на основании заявления генерального прокурора.

Закон будет способствовать повышению правового сознания и правовой культуры населения, формированию в обществе нетерпимости к экстремизму, своевременному предупреждению, выявлению и пресечению правонарушений, обеспечению принципа неотвратимости ответственности и реализации международных общепризнанных норм и стандартов, отметили в верхней палате парламента Узбекистана.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ЭКСТРЕМИЗМ, ЗАКОН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]