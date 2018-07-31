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Финансы 31.07.2018 10:32

Объем операций на рынке ценных бумаг Азербайджана в I полугодии увеличился в 2,4 раза

Объем операций с ценными бумагами в Азербайджане в январе-июне 2018 года составил 12 млрд 451,6 млн манатов, что в 2,4 раза выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Палате по надзору за финансовыми рынками (MBNP).

По данным MBNP, объем операций с корпоративными ценными бумагами в Азербайджане в первом полугодии 2018 года сократился на 40,8% – до 1 млрд 128,9 млн манатов.

При этом, объем операций с акциями составил 695,1 млн манатов (спад на 33,7%), в том числе на первичном рынке – 429,1 млн манатов (спад на 56,4%), вторичном рынке – 266 млн манатов (рост в 4,1 раза).

Объем операций с корпоративными облигациями в I-ом полугодии сократился на 49,4% - до 433,8 млн манатов, в том числе на первичном рынке номинированных в манатах – 100,3 млн манатов (спад на 20,9%), на первичном рынке номинированных в долларах США – 42,5 млн манатов (спад на 36,5%), на вторичном рынке номинированных в манатах – 183 млн манатов (спад на 57,5%), на вторичном рынке номинированных в долларах – 108 млн манатов (спад на 53,7%).

По данным MBNP, в январе-июне объем операций с государственными ценными бумагами вырос в 5,4 раза – до 6 млрд 6,7 млн манатов.

Объем операций с производными ценными бумагами в I–ом полугодии составил 4 млрд 849,8 млн манатов (рост в 2,2 раза).

Н.Аббасова

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Тэги: БУМАГИ, ЦЕННЫЕ, РЫНОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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