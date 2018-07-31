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Регион 31.07.2018 12:04

Кубок моря-2018 пройдет в III этапа

Целью проведения конкурсу Кубок моря-2018 года является укрепление дружбы и повышение стабильности на Каспии, заявил глава азербайджанской делегации, капитан 1-го ранга Субхан Бакиров.

"Главной целью этих игр является укрепление дружбы, мира и стабильности на Каспии. Конкурс будет проводиться в три этапа. Первый этап включает соревнования по морской подготовке, второй - соревнование между кораблями, третий - выполнение артиллерийских выстрелов", - сказал С.Бакиров на пресс-конференции во вторник в Баку.

Глава российской делегации, капитан 1-го ранга Сергей Екимов отметил высокий уровень организации конкурса. "Россия выставляла на конкурс три года подряд малые ракетные корабли. В этом году в конкурсе будут участвовать малые артиллерийские корабли, которые имеют иные характеристики. Основная отличительная черта этих кораблей в том, что их водоизмещение в два раза меньше тех, что выставлялись предыдущие годы", - отметил он.

"Надеюсь, что конкурс послужит еще большему сближению политических, экономических и других отношений между прикаспийскими странами", - сказал глава делегации Ирана, капитан 1-го ранга Шахрам Хабиби.

Конкурс «Кубок моря-2018» с участием военных моряков Азербайджана, России, Казахстана и Ирана пройдет в азербайджанских территориальных водах в Каспийском море с 31 июля по 10 августа.

Ф.Исазаде

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Тэги: МОРЕ, КОНКУРС, ЦЕЛЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]