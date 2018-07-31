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Дальнее зарубежье 31.07.2018 12:18

Глава управления гражданской авиации Малайзии уходит в отставку на фоне доклада об исчезновении рейса MH370

Руководитель управления гражданской авиации Малайзии Азхаруддин Абдул Рахман подал в отставку после публикации свежего доклада по исчезновению в 2014 году лайнера MH370 Malaysia Airlines, сообщает во вторник издание "Индепендент".

"С сожалением и после длительных раздумий и размышлений я решил уйти с поста председателя управления гражданской авиации Малайзии. (Решение - ИФ) вступает в силу через 14 дней после подачи заявления об увольнении, которое я написал сегодня", - говорится в заявлении А.А.Рахмана.

А.А.Рахман заявил, что новый доклад, опубликованный в понедельник, указывает на несоответствие ряда действий авиадиспетчерской службы стандартным процедурам. В то же время, А.А.Рахман отмечает, что в докладе не говорится, что вина за исчезновение самолета лежит на управлении гражданской авиации.

В понедельник малазийская следственная группа опубликовала доклад, в котором, в частности, говорится об ошибках авиадиспетчеров из Куала-Лумпура в ситуации с исчезновением самолета. В целом, малазийская следственная группа так и не смогла прийти к конкретным выводам относительно причин исчезновения лайнера MH370.

"Боинг 777" вылетел из Куала-Лумпура в Пекин 8 марта 2014 года и исчез спустя час после взлета. На борту находились 239 человек, в том числе два пилота - 53-летний Захари Ахмад Шах и 27-летний Фарик Абдул.

Спустя три года власти Китая, Австралии и Малайзии объявили о завершении поисков пропавшего лайнера, общая стоимость которых за три года составила $160 млн.

В январе этого года малазийские власти приняли предложение компании Ocean Infinity, базирующейся в США, продолжить поиски самолета в течение трех месяцев, однако ни к каким результатам они также не привели.

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Тэги: МАЛАЙЗИЯ, АВИАЦИЯ, ОТСТАВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]