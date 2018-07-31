ВМС Азербайджана и Вьетнама обсуждают вопросы сотрудничества

Исполняющий обязанности командующего ВМС Азербайджана капитан 1-го ранга Заур Гумматов во вторник в Баку провел переговоры с делегацией во главе с командующим Военно-морскими силами Вьетнама вице-адмиралом Фам Хаои Намом.
"На встрече обсуждались перспективы развития военного сотрудничества. Стороны подчеркнули важность, что военные связи отвечают интересам двух стран и отметили необходимость дальнейшего расширения сотрудничества в этом направлении", - отмечается в сообщении Минобороны Азербайджана.
Адмирал Ф.Хаои отметил, что подобные визиты внесут вклад в укрепление взаимоотношений.
Ф.Исазаде
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