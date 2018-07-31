Строительство логистического центра на территории СХПП начнется в 2019г

ООО "Сумгайытский химпромпарк" планирует в 2019 году начать работы по созданию на территории Сумгайытского химпромпарка логистического центра, сообщил директор общества Назим Талыбов.
"На территории парка будет создан логистический центр площадью 10 га.. Подготовка соответствующей проектно-сметной документации уже завершена, работы начнутся в следующем году ", - сказал Н.Талыбов журналистам во вторник.
При этом он не указал стоимость проекта.
По его словам, логистический центр будет использоваться в перевозке продукции с производственных предприятий, действующих на территории парка.
"В целом логистический центр будет задействован в экспортно-импортных операциях резидентов Сумгайытского химпромпарка", - добавил он.
Сумгайытский химический промышленный парк создан для формирования в Азербайджане благоприятных условий для развития конкурентоспособного промышленного производства на основе инновационных и высоких технологий, поддержки предпринимательства в данной области, обеспечения устойчивого развития ненефтяного сектора и повышения занятости населения в производственной сфере.
На территории промышленного парка создаются предприятия по производству конкурентоспособной продукции (работ, услуг), перерабатывающие предприятия по нефтехимической и другим приоритетным отраслям промышленности.
Статус резидентов парка имеют 17 компаний, чьи инвестиции в проекты оцениваются в $3,7 млрд. На территории парка уже действуют 7 предприятий, еще 7 предприятий будут введены в строй до конца 2018 года.
Н.Аббасова
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