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Бизнес и законодательство 31.07.2018 12:55

Строительство логистического центра на территории СХПП начнется в 2019г

ООО "Сумгайытский химпромпарк" планирует в 2019 году начать работы по созданию на территории Сумгайытского химпромпарка логистического центра, сообщил директор общества Назим Талыбов.

"На территории парка будет создан логистический центр площадью 10 га.. Подготовка соответствующей проектно-сметной документации уже завершена, работы начнутся в следующем году ", - сказал Н.Талыбов журналистам во вторник.

При этом он не указал стоимость проекта.

По его словам, логистический центр будет использоваться в перевозке продукции с производственных предприятий, действующих на территории парка.

"В целом логистический центр будет задействован в экспортно-импортных операциях резидентов Сумгайытского химпромпарка", - добавил он.

Сумгайытский химический промышленный парк создан для формирования в Азербайджане благоприятных условий для развития конкурентоспособного промышленного производства на основе инновационных и высоких технологий, поддержки предпринимательства в данной области, обеспечения устойчивого развития ненефтяного сектора и повышения занятости населения в производственной сфере.

На территории промышленного парка создаются предприятия по производству конкурентоспособной продукции (работ, услуг), перерабатывающие предприятия по нефтехимической и другим приоритетным отраслям промышленности.

Статус резидентов парка имеют 17 компаний, чьи инвестиции в проекты оцениваются в $3,7 млрд. На территории парка уже действуют 7 предприятий, еще 7 предприятий будут введены в строй до конца 2018 года.

Н.Аббасова

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]