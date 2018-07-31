В рамках председательства в ОБСЕ Италия приложит усилия для мирного решения карабахского конфликта - президент Матарелла

Италия приложит усилия для мирного решения карабахского вопроса в рамках Минской группы ОБСЕ, заявил президент Италии Серджио Матарелла на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Ереване.

"С.Матарелла отметил, что Италия продолжит свою сбалансированную политику в вопросе карабахского урегулирования, в том числе и во время председательства в ОБСЕ. Президент Италии заверил, что его страна приложит возможные усилия для достижения исключительного мирного урегулированию проблемы в рамках сопредседательства МГ ОБСЕ", - сообщает пресс-служба правительства Армении.

Президент Италии также заявил, что карабахский конфликт не может иметь военного решения.

"Решение может быть только политическим", - отметил С.Матарелла.

Н.Пашинян заявил, что Армения заинтересована в мирном решении конфликта и готова продолжить усилия в переговорном процессе.

Премьер Армении и президент Италии заявили о важности активного диалога между сторонами конфликта и формирования атмосферы доверия, сообщили в правительственной пресс-службе.