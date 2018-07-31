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Карабахский конфликт 31.07.2018 16:19

В рамках председательства в ОБСЕ Италия приложит усилия для мирного решения карабахского конфликта - президент Матарелла

Италия приложит усилия для мирного решения карабахского вопроса в рамках Минской группы ОБСЕ, заявил президент Италии Серджио Матарелла на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Ереване.

"С.Матарелла отметил, что Италия продолжит свою сбалансированную политику в вопросе карабахского урегулирования, в том числе и во время председательства в ОБСЕ. Президент Италии заверил, что его страна приложит возможные усилия для достижения исключительного мирного урегулированию проблемы в рамках сопредседательства МГ ОБСЕ", - сообщает пресс-служба правительства Армении.

Президент Италии также заявил, что карабахский конфликт не может иметь военного решения.

"Решение может быть только политическим", - отметил С.Матарелла.

Н.Пашинян заявил, что Армения заинтересована в мирном решении конфликта и готова продолжить усилия в переговорном процессе.

Премьер Армении и президент Италии заявили о важности активного диалога между сторонами конфликта и формирования атмосферы доверия, сообщили в правительственной пресс-службе.

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Тэги: ИТАЛИЯ, АРМЕНИЯ, ОБСЕ, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]