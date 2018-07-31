В парламенте Эстонии обсудил вопрос о масштабном отмывании денег в эстонском отделении Danska Bank

Правовая комиссия парламента Эстонии на экстренном заседании во вторник обсудила ответственность ведомств в деле о масштабном отмывании денег в эстонском отделении Danska Bank, а также вопрос о создании следственной комиссии и внесении изменений в законодательстве об отмывании денег, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе парламента.

"Правовая комиссия ожидает к 12 сентября предоставления позиций всех парламентских партий, создавать ли в парламенте следственную комиссию по вопросам отмывания денег или создать при правовой комиссии рабочую группу, которая займется этими вопросами", - рассказал председатель правовой комиссии Яанус Карилайд (Jaanus Karilaid).

Участвовавший в заседании комиссии министр юстиции Урмас Рейнсалу (Urmas Reinsalu) высказался за создание специальной следственной комиссии "для того, чтобы выяснить, почему именно Эстония стала привлекательным государством для проведения масштабного отмывания денег.

На заседании было также внесено предложение относительно обязанности доказывать происхождение денег.

"Сейчас незаконность происхождения денег должно доказывать государство. Однако правовая комиссия совместно с министерствами финансов и юстиции изучает возможность изменить правовую ситуацию таким образом, чтобы в дальнейшем в случае сомнительных сделок легальность денег должен был доказывать их владелец или оператор сделки", - пояснил Я.Карилайд.

Заседание по вопросу об отмывании денег было инициировано в парламенте в связи с тем, что никто не взял на себя ответственность в деле об отмывании денег через эстонский филиал Danske Bank, сказал председатель комиссии.

"Мы хотели бы, чтобы надзорные и следственные учреждения ответили, как в Эстонии на протяжении такого длительного времени могла работать эта преступная мошенническая схема и сделали ли ведомства все от себя зависящее, чтобы расследовать ситуацию", - добавил он.

На заседание комиссии, помимо главы Минюста, были приглашены генеральный прокурор Лавли Перлинг (Lavly Perling), председатель правления Финансовой инспекции Килвар Кесслер (Kilvar Kessler), а также представители службы пенитенциарного права и производства Министерства юстиции, отдела по защите правопорядка и вопросам уголовной политики МВД, Минфина и бюро информации по отмыванию денег Департамента полиции и пограничной охраны.

На минувшей неделе глава компании Hermitage Capital Уильям Браудер заявил о причастности 26 сотрудников эстонского отделения Danske bank к отмыванию миллиардов долларов.

У.Браудер направил в прокуратуру Эстонии заявление, в котором попросил возбудить уголовное расследование в отношении сотрудников банка во главе с бывшим главой эстонского отделения Айваром Рехе (Aivar Rehe), которые, по его мнению, действовали в корыстных целях, сообщили 25 июля газета Postimees и деловая газета Aripaev.

В жалобе, которую глава Hermitage Capital направил генпрокурору Л.Перлинг и в бюро информации по отмыванию денег, отмечается, что сотрудники банка создали возможности для крупномасштабного отмывания денег.

"Эта деятельность охватывала по меньшей мере 190 банковских счетов, объем 21 сделки из тех, которые проводились через эти счета, превысил в общей сложности $9 млрд", - говорится в жалобе.

В пресс-службе прокуратуры подтвердили получение жалобы.

Бывший сотрудник банка Лийна Окс (Liina Oks) сказала, что искренне удивлена этой информацией и ничего не знает о движении таких сумм на счетах банка.

По данным СМИ, в 2007-2015 годы в эстонском отделении Danske Bank было отмыто до 7 млрд евро, что является самым крупным в Европе случаем отмывания денег. Расследование ведут Danske Bank, Парижский суд первой инстанции и Фининспекция Дании.

Генпрокуратура РФ несколько лет безуспешно пытается добиться задержания и выдачи У.Браудера, который в России заочно осужден за ряд тяжких финансовых преступлений. В настоящее время правоохранительные органы России продолжают расследование ряда уголовных дел в отношении У.Браудера по эпизодам мошенничества, связанного с захватом активов крупных российских предприятий.