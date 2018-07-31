Дамаск требует от военных США покинуть территорию Сирии - Джаафари

Правительство Сирийской Арабской Республики требует от Соединенных Штатов и всех их союзников немедленно покинуть территорию Сирии, так как их пребывание на этой территории незаконно, заявил глава делегации правительства Сирии на переговорах в астанинском формате Башар Джаафари на пресс-конференции в Сочи во вторник.

По его словам, в лагере беженцев Ругбан, в котором находится около 55 тыс. сирийских гражданских лиц, в треугольнике на границе между Иорданией, Ираком и Сирией, находятся незаконным образом американские войска.

В Сочи 30 и 31 июля проводится 10 встреча высокого уровня по Сирии.