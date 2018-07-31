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Дальнее зарубежье 31.07.2018 18:18

Дамаск требует от военных США покинуть территорию Сирии - Джаафари

Правительство Сирийской Арабской Республики требует от Соединенных Штатов и всех их союзников немедленно покинуть территорию Сирии, так как их пребывание на этой территории незаконно, заявил глава делегации правительства Сирии на переговорах в астанинском формате Башар Джаафари на пресс-конференции в Сочи во вторник.

По его словам, в лагере беженцев Ругбан, в котором находится около 55 тыс. сирийских гражданских лиц, в треугольнике на границе между Иорданией, Ираком и Сирией, находятся незаконным образом американские войска.

В Сочи 30 и 31 июля проводится 10 встреча высокого уровня по Сирии.

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Тэги: СИРИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, США


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]