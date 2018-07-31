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Дальнее зарубежье 31.07.2018 20:21

Дамаск готов силой вернуть Идлиб под свой контроль - постпред

Правительство Сирии намерено изгнать турецкие силы со своей территории, заявил постпред Сирии при ООН, глава делегации правительства на встрече в Сочи Башар Джаафари.

"Это законное право сирийского народа вернуть все захваченные Турцией территории нашей стране. Согласно международному праву, согласно уставу ООН", - сказал Б.Джаафари на пресс-конференции по итогам десятого раунда переговоров в астанинском формате в Сочи.

"Османские силы находились на территории Сирии на протяжении четырех веков. Хотел бы сказать, что мы выгоним их и в этот раз, потому что все говорит в нашу поддержку, в нашу пользу",- отметил представитель правительства Сирии.

"Наилучшим было бы, чтобы Идлиб вернулся под контроль правительства Сирии в результате национального примирения. Но если все-таки не получится путем примирения его вернуть, то у сирийской национальной армии имеется полное право, чтобы вернуть эти территории силой",- отметил он.

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Тэги: СИРИЯ, ТЕРРИТОРИЯ, КОНТРОЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]